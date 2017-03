[aforisme]

de Eric Jarosinski

traducere & prezentare: Ștefan Bolea

În prima zi când am ajuns în Viena, intru la librăria Kuppitsch să mă adăpostesc de ploaie. Căutând raftul de psihologie analitică, dau de o carte cu copertă neagră cu misteriosul titlu Nein. Răsfoind-o, descopăr niște sentințe întunecate și în același timp nemijlocite. Fiind eu însumi aforist, îmi dau rapid seama că am în față un descendent al Silogismelor amărăciunii. Puțin mai târziu cumpăr cartea în engleză, afascinat de acest #failedintellectual, cum se recomandă scriitorul. Eric Jarosinski (n. 1971) este un germanist american care și-a dat doctoratul Universitatea din Wisconsin-Madison, specializându-se în Școala de la Frankfurt. În 2013 se retrage din mediul academic (la fel ca unii din antecesorii săi – de pildă Schopenhauer), postând pe Twitter sub pseudonimul NeinQuarterly aforisme care respectă limita de 140 de caractere. Iată cum îl prezintă Slavoj Zizek pe acest autor pe care îl oferim pentru prima dată publicului român: „He is like a radical Norman Bates from Psycho intervening with his tweets which are like fast cuts with a knife!”





&&&

Introducere

Nu este greu să spui nu. Este greu s-o spui bine. La momentul potrivit. Pentru motivul potrivit.

Mai greu s-o tot spui mai ales când trăim într-o lume a lui da. O tiranie a lui da.

Da familiei. Da prietenilor. Da termenelor. Da condițiilor. Da muncii. Da jocului. Da pentru o viață de da, da și da, vă rog.

Dar există o altă viață. O viață periculoasă. Cântă o odă dedicată nu-ului. De nu. Pentru nu.

Însă nu orice nu. Un nu al lui nu acum. Nu încă. Și nu numai.

Nu-ul lui Nein.

Nein nu este nu. Nein nu este da. Nein este nein.

#KeepItSimple

___________________________________

Doar două probleme legate de lumea de azi.

____________________________________

Lumea

____________________________________

Și 2. Azi.

____________________________________

Trei, dacă numărăm și ziua de mâine.

#TheFinePrint

____________________________________

Uneori citim termenii.

____________________________________

Vom citi condițiile.

____________________________________

Ne vom întreba de ce naiba le-am acceptat.

___________________________________

Și vom bifa da.

#ÎndrăznealaSperanței

____________________________________

Vestea bună:

____________________________________

Speranța noastră pierdută a fost găsită.

____________________________________

Vestea proastă:

____________________________________

Refuză să se întoarcă.

#TeoriaMediuluideSocializare

____________________________________

Bucuria.

____________________________________

Găsită online.

____________________________________

Aproape că umple vidul.

_____________________________________

Creat online.

#SpinControl

_______________________________________

Da, lume.

_______________________________________

Într-adevăr.

_______________________________________

Mă dezguști.

_______________________________________

Continuă, te rog.

#EroareDeSistem

_______________________________________

Dumnezeul meu: mort.

_______________________________________

Documentul meu: salvat.

_______________________________________

Proza mea: obosită.

_______________________________________

Ecranul meu: refresh.

#BitterSchön

_______________________________________

Nu depresia.

_________________________________________

Ci anxietatea.

_________________________________________

Gândul că o să mă trezesc într-o dimineață.

Singur.

_________________________________________

Cu nimic de care să-mi mai fie frică.

#RaporturiDeAur

__________________________________________

Speranța mea: pe jumătate pierdută.

__________________________________________

Poezia mea: pe jumătate găsită.

__________________________________________

Paharul meu: pe jumătate gol.

___________________________________________

Mormântul meu: pe jumătate plin.

Nein crede în nimic. Militant.

#PierduteȘiGăsite

___________________________________________

Pierdut: o pipă.

Găsit: artă.

___________________________________________

Pierdut: silabe.

Găsit: poezie.

_____________________________________________

Pierdut: religie.

Găsit: credință.

_____________________________________________

Pierdut: sens.

Găsit: filosofie.

#NegațieUtopică

_____________________________________________

Disperare.

_____________________________________________

Încercând să găsesc o lume mai bună.

_____________________________________________

Și speranță.

_____________________________________________

Că nu voi găsi niciodată.

#Nihilisnt

____________________________________________

Citește-l pe Nietzsche.

_____________________________________________

Vezi cum moare Dumnezeu.

_____________________________________________

Re-citește-l pe Nietzsche.

_____________________________________________

Și vezi cum nu se ridică nimeni din mormânt.

# Dumnezeu

______________________________________________

A trăit, spun ei.

______________________________________________

Cum a murit.

______________________________________________

Ca o filosofie oarecare.

______________________________________________

Ucisă de un filosof oarecare.

#FAQ

_____________________________________________

Ontologia: ce mă-sa?

______________________________________________

Cauzalitate: de ce mă-sa?

______________________________________________

Epistemologia: cum de ce mă-sa?

______________________________________________

Fenomenologia: mă-sa.

#FilosofiaSimplificată

______________________________________________

Gândește.

______________________________________________

Gândește.

________________________________________________

Dă-ți licența la Filosofie.

________________________________________________

Întreabă-te ce gândești.

#CevaPentruNimic

________________________________________________

Critica ideologică:

________________________________________________

Totul este un construct.

________________________________________________

Critica ideologică avansată:

________________________________________________

Deci e nimic.

#AdevărSauProvocare

________________________________________________

Arta: minciuna care spune adevărul.

________________________________________________

Istoria artei: adevărul despre minciună.

________________________________________________

Estetica: adevărul minciunii.

________________________________________________

Filosofia: adevărul.

#Resturi

___________________________________________________

Prea freudian pentru Jung.

___________________________________________________

Prea hegelian pentru Hegel.

___________________________________________________

Prea bătrân pentru Žižek.

___________________________________________________

Prea cool pentru Școala de la Frankfurt.

#ListăDeLectură

__________________________________________________

Primăvara: Proust. În Paris.

__________________________________________________

Vara: Kerouac. Pe drum.

__________________________________________________

Toamna: Sontag. În New York.

__________________________________________________

Iarna: Dostoievski. Într-un vânt rece. Și cu un palton subțire.