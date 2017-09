Ciprian Mitoceanu — invitatul nostru din EgoPHobia #51

Lui Ciprian Mitoceanu îi place să scrie proză, în special în genurile horror, SF, fantasy și thriller. Născut la Suceava în 1976, unde a absolvit și Universitatea Ştefan cel Mare cu specializarea Istorie-Geografie, a debutat editorial în anul 2007 cu romanul Colții (Editura Tritonic), publicând ulterior alte patru romane, Amendamentul Dawson (2012, Millennium Books; 2017, Crux Publishing) și trilogia Predestinare genetică (Crux Publishing) constând în volumele În sângele tatălui (2015), Insula Diavolului (2016) și Față în față (2016), precum și numeroase proze scurte în reviste SF autohtone și în antologii de gen, în care semnează alături de scriitori precum George R. R. Martin, Norman Spinrad sau Amdi Silvestri. În 2014 a debutat în limba engleză cu povestirea Little Mothers (Massacre Magazine), publicând ulterior pe amazon.com volumul de povestiri Dark Tales of Sorrow and Despair (tradus de Mircea Pricăjan și ilustrat de Cătălina Fometici). Împreună cu Oliviu Crâznic a inițiat proiectul Dublu Tăiș, prin intermediul căruia au apărut câteva cărți electronice cuprinzând câte două nuvele semnate de autori diferiți. Recent a înființat Editura Narval și în curând urmează să publice primul volum al unei noi serii intitulată Sidney Eagle. Mai multe despre el și activitatea lui literară puteți afla de pe site-ul său de autor www.ciprianmitoceanu.com