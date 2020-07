de Karel Cispic

Mă numesc Mohammad. Mă întorc de acasă la Universitatea din Toronto, unde studiez medicina și, din această clipă, mai am două minute de trăit. Este întuneric în Teheran, dar presimt primele licăriri ale dimineții. Am așteptat mult pe culoar înainte ca zborul internațional 752 să primească acordul de îmbarcare. Privesc bezna densă, cu timide nuanțe de violet, de la fereastra avionului. Tocmai am decolat: îmi pregătesc un roman polițist pentru drum. În trei ore suntem la Kiev, de unde schimbăm aeronava pentru Canada. O privesc pe stewardesa șatenă, hieratică, în timp ce ne explică măsurile de siguranță. Mă numesc Kateryna. Sunt de patru ani însoțitoare de zbor. Am avut ocazia să fac înconjurul globului de mai multe ori și să văd tot ce se poate vedea din lume: Melbourne – aeroport – hotel – Bangkok – aeroport – hotel – Frankfurt – aeroport – hotel. Imediat primesc concediu și vreau să-l petrec împreună cu părinții mei, pe malul mării, în Odessa. Ilustrez pasagerilor măsurile obligatorii de siguranță, care ar putea să ne salveze la un moment dat viața, dar, acum, mai am două minute de trăit. Mă numesc Dorina. Stau lângă mama și sora mea mai mare. Tocmai am împlinit nouă ani acum câteva zile, la începutul lunii ianuarie, pe care i-am sărbătorit împreună cu bunicii din Iran. Ne întoarcem acasă în Edmonton și pândesc momentul în care sunt împlinite formalitățile de decolare pentru a cere tableta de la mama. Pare puțin obosită stewardesa asta șatenă. Și eu, și ea mai avem mai puțin de două minute de trăit. Mă numesc Arash. Mă numesc Pouneh. Am terminat amândoi informatica la Universitatea din Alberta și tocmai ne-am căsătorit în Teheran. A fost o nuntă mică. Nicăieri nu-i ca acasă, se spune. „Din ochi în ochi trece norul, ca Sodoma spre Babel“. Nicăieri acasă, poate. Vrem să ne înscriem la doctorat la Universitatea din Alberta. Cine știe când ne mai întoarcem în Iran. Mi-e puțin frică de zbor și vreau să comand un brandy. Și eu, și Arash mai avem mai puțin de două minute de trăit. Mă numesc Amir și studiez bioingineria la Universitatea din Manitoba. Mă numesc Saeed și îmi fac doctoratul la Imperial College din Londra. Mă numesc Masoumeh și mă întorc împreună cu sora mea la Universitatea Dalhousie. Mă numesc Sam. Mă numesc Valeriia. Mă numesc Denys. Mă numesc Astrid. Mă numesc Ihor. Mă numesc Ludvig. Mă numesc Yuliia. Mă numesc Mohammad. Mă uit în jur. Nici eu, nici tu nu avem mai mult de două minute de trăit.