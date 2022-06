poeme de Marius Florea

gaura

()

vreau să fut pumni în peretele ăla nemișcat

mereu alb mereu acolo

să dau gaură în decorul ăsta de doi lei

care scârțâie a polistiren

să-mi fac propriul Étant donnés

să bag capul acolo

ca în gloryhole

și s-o aud pe Mihaela sug bine 0745-XXX-262

de pe partea cealaltă

cum zice cu talent de actriță porno cu două cursuri de drama

oh my god it’s so big

mai departe

prin gura ei cască

cine știe ce voi găsi

poate o trupă SWAT cu armele încărcate

cu țevile îndreptate spre mine

eu să scandez ca un terorist

ca să-mi dea headshot

poate o să renasc

prin rana aia

o să mă tragă afară

o doctoriță cu mănuși de cauciuc

și o să mă plesnească la fund

după care o să mă arunce la container

acolo unde ne plângem primii ani din viață

o să urmeze un ciclu infinit

al căutării palmei peste fund care să mă excite

acte ratate

mii de palme luate și date mai departe

dar poate la un moment dat

după penetrare

o să văd un câmp uscat

pătat de umbrele norilor

și liniștea post-apocaliptică

de atunci când natura ne va fi aruncat

în neant

paraziți distructivi

eliminați până la 0

și în iarbă

înconjurat de bandă galbenă

voi revedea locul crimei

și o femeie moartă

în care nu se mai poate intra

|

omul invizibil

a suferi de ceva

imposibil de verbalizat

a lua medicație

fără prescripție

a fi într-o perpetuă

fază terminală

mă înfășor în bandaje

pentru răni invizibile

am gluga trasă

și ochelari de soare

mă feresc de farurile mașinilor

ca un superstar ce se ferește de blițul paparazzilor

sunt întrebat în mod naiv

ce mă doare

e o durere fără nume

se așteaptă vreo poveste tragică

vreun chin existențial complex

vreo angoasă rafinată

ca în cărți

nu mai e nimic impresionant

niciun necaz nicio meditație adâncă

e doar o apăsare continuă

neconturată

mediocră și neinteresantă

am rămas de mult fără motive să sufăr

a rămas doar un dezechilibru chimic

cică pastilele fac bine

dacă nu le iei în exces

hacker

I’m in your area

@_@русскийхакер87@_@

știe la ce te-ai uitat

toate preferințele în pornografie

clipurile fucked up cu violuri incest gore

pe care le-ai piratat

știe mai multe decât prietenii tăi

cu care împărtășești la discuțiile bolnave

doar vârful de iceberg

atât de mult ai refulat

așa adânc zace demonul ăla

pe care l-ai hrănit

cu mizerie

lacrimi

sânge

ca să nu divulge tot ce știe despre tine

îți va păstra secretul

trebuie doar să-i rămâi fidel

până la urmă

a deal is a deal

ți-a invadat ecranul

cu poze leakuite

de pe pagini criptate

tera de informații

dai scroll

speri să nu dai de tine

știi de ce ești vinovat

trăiești iadul cel mai intim

a fost ușor

să te supună

după ce ți-a dat acces nemijlocit

la trupul celuilalt

nu știai să existe în tine atâta violență

atingerea tandră nu mai excită

doar scobitura în rana deschisă

și penetrarea sângeroasă

a unui corp

imobil

încă vezi carnea pompând

ultimii feromoni

la cameră

un film snuff

cu spasme între glitchuri

te vei retrage cu totul din societate

dacă se află într-o zi

poate există o libertate

și în asta