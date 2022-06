(egoZaur)

de Sorin-Mihai Grad

Oricât de comoară ne-ar fi limba, tot îi prind bine niște adăugiri din când în când. Dacă nu mă crezi, gândește-te de câte ori ai spus în ultimul an week-end și de câte ori sfârșit de săptămână. Și, printre altele, româna are nevoie de cuvinte noi pentru a desemna și caracteriza persoane non-binare. Măcar acum, dacă acest lucru nu ne-a trecut prin cap de la etnogeneză încoace.

Ca să-mi treacă mie a fost nevoie ca redactorul-șef al revistei noastre să aibă nevoie pentru o traducere de un pronume românesc pentru o persoană non-binară. Engleza îl are pe they, însă acest cuvânt e folosit la singular și în alte contexte pentru a desemna o persoană generică sau una al cărui gen nu e cunoscut, pe când româna are atât ele cât și ei, ambele fără vreo utilizare la singular în alt context și deci nepotrivite pentru discuția de față. În germană există pentru persoanele non-binare două variante, xier și sier, în franceză iel, ultimele două fiind combinații între pronumele feminine și masculine pentru persoana a treia singular din limbile respective.

Comunitatea non-binară din țara noastră nu are încă un limbaj adecvat unitar. Dacă pronumele posesive sa, său, sale funcționează, pentru pronumele personal non-binar pentru persoana a treia singular s-au propus variantele es și ex, însă părerile sunt împărțite. Nu am nici o miză proprie în această discuție, nici măcar nu cunosc personal vreo persoană non-binară (practic singurii membrii declarați ai comunității LGBTQ+ pe care îi știu, și doar în context profesional, sunt doi homosexuali, ambii din America de Sud), însă în spiritul celor menționate mai sus îl propun pe eal.