Miraj artistic

[Caitlín R. Kiernan – Fată înecându-se: O autobiografie]

(Studii fantastice)

de Oliviu Crâznic

Caitlín R[ebekah] Kiernan (născută în 1964, în Irlanda; în prezent, trăiește în Statele Unite ale Americii) este specialistă în paleontologie, muziciană (Death`s Little Sister, Crimson Stain Mystery) și scriitoare, deținătoare a numeroase premii („Bram Stoker”, „Locus” ș.a.).

Criticul S.T. Joshi (cunoscut mai cu seamă pentru studiile sale privind opera lui H.P. Lovecraft) o situează printre marii stiliști ai literaturii straniului, alături de Edgar Allan Poe sau Lord Dunsany.

Dintre operele semnate de Caitlín R. Kiernan, amintim romanele Silk (1998), Threshold (2001), Beowulf (2007), The Red Tree (2009).

Fată înecându-se: O autobiografie (The Drowning Girl: A Memoir, 2012) a apărut pe piaţa românească de carte în anul 2015, la Editura Paladin, în cadrul colecției „Fantasy” (coordonate, la vremea respectivă, de Michael Haulică).

Raportat la teoria literară, Fată înecându-se aparține stilului funcţional beletristic, curentului literar al realismului halucinatoriu, categoriei estetice a straniului, genului literar epic, speciei literare (din punct de vedere formal și, respectiv, tematic) a romanului gotic, subspeciei literare a goticului psihologic (contemporan).

Din punct de vedere al literaturii comparate, romanul poate fi asociat unor opere literare precum Drood (Dan Simmons, 2009), dar și (într-o oarecare măsură) unor opere literare precum În răspăr (À rebours; J.K. Huysmans, 1884) sau Portretul lui Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray; Oscar Wilde, 1890).

Opinii critice favorabile cărții a formulat, printre alții, scriitorul Peter Straub.

Subiectul romanului îl constituie halucinanta poveste de dragoste trăită de naratoare (o tânără artistă schizofrenică) cu întâmplătoarea ei colegă de apartament (o tânără transsexuală), în relația celor două intervenind obsesiv o misterioasă femeie (sirenă? vârcolac? închipuire?) întâlnită de protagonistă în circumstanțe nelămurite.

Temele literare centrale sunt iubirea și arta – insistându-se, mai cu seamă, asupra aspectelor neconvenționale ale acestora. Kiernan oferă un adevărat recital cultural, susținut prin informații interesante (precum istoria sumbră și prea puțin cunoscută a unor basme celebre) ori prin crearea unor personaje din lumea artei, în a căror biografie recunoaștem biografiile împletite ale unor scriitori și pictori faimoși; pe de altă parte, ca în majoritatea scrierilor contemporane, modul în care este tratată problematică sexualității ambigue conferă operei un caracter propagandistic, care pune în umbră, din păcate, povestea propriu-zisă (altminteri captivantă și bine scrisă).

Dintre motivele literare, notăm tabloul blestemat (fictivul Fată înecându-se, atribuit la fel de fictivului Phillip George Saltonstall și devenit laitmotiv al romanului), dandismul, condiția geniului, obsesia, nebunia, delirul, ondina, licantropia, tribadismul, triunghiul amoros, drama artistului, alienarea.

Autoarea alege să utilizeze, cu precădere, tehnici narative precum: jurnalul, falsa biografie și falsa autobiografie, naratorul necreditabil (exagerând, în câteva rânduri, sub acest aspect, de pildă prin redarea unor informații pe care îndată după aceea le califică drept false, în loc să permită cititorului să descopere singur neautenticitatea acestora), poliedrul, deconstrucția, anticiparea, introspecția, retrospecţia, colajul și – nu în ultimul rând – povestirea în ramă (Kiernan realizând un echilibru remarcabil al planurilor narative principale și secundare, evitând cu dibăcie capcana monotoniei și pe aceea a digresiunilor).

Predomină registrul lingvistic cult (confirmându-se aserțiunea lui Joshi, mai sus menționată), interferând (nepotrivit, dar – din fericire – sporadic) cu registrul lingvistic trivial.

Concluzionând, Fată înecându-se se adresează, cu precădere, iubitorilor de literatură decadentistă, estetistă, suprarealistă, postmodernistă.

Despre autorul rubricii:

