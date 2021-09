de Ștefan Bolea

father and evil are one and the same thing

every father is the lord of lies

*

m-am tot gândit care e rostul familie și am găsit până la o urmă o definiție de bază: oamenii care nu te eutanasiază când ești la pământ

dar, potrivit metamorfozei, nici asta nu e cert

*

– ne vom mai vedea?

– dacă nu ne ia ploaia de azi.

*

când te uiți la tine de sus e mai interesantă reacția plină de obidă a celui care se uită de jos

*

relația dintre chelie și pălărie este magnetică

*

do I look as old as him? does he feel as young as me?

*

my childhood grows as I diminish

*

schöne Gesichter stellen Verachtung erfolgreich dar

*

ich liebte die Liebe, die Du in mir geschaffen hast

jetzt hasse ich diese Liebe

es war eine persönliche Angelegenheit: es ist fast so, als ob Du nie existiert hättest

*

give your blessings to others, save your curses for yourself

*

să te crezi mai deștept decât ești e o formă de prostie destul de comună

*

unele femei sunt frumoase doar pentru că sunt tinere

*

oscilez între „nimic nu e adevărat” și „adevărul pentru care să trăiesc și să mor”, între două minciuni

*

criminalului nu-i pare rău de victimă; dacă lăcrimează, se milostivește de fapt pe sine

*

uneori înaintezi mai rapid dacă mergi invers

*

atmosfera de roman rusesc a Bibliei, numai dezechilibrați

și invers, maniacii religioși din ospicii

contagiunea dintre Dumnezeu și nebunie

de altfel, Eul a fost conceput după modelul divin

când consolidezi o iluzie cu altă iluzie, nu trebuie să te miri că pereții ființei sună a gol

*

dacă viața e moarte, moartea e tot moarte

(1=0, 0=0)

*

jucăm atâta teatru încât părem nebuni pentru un copil

*

sunt inamicul tuturor și singura persoană cu care sunt dispus să semnez armistițiul sunt eu însumi

*

când trăiești în mlaștină, singurul mod prin care poți percepe hiperbola mea e parodia

*

când trăiești viața ca un mort ești în câștig față de existența celui torturat de chinuri

*

frica de viață e mai derutantă decât frica de moarte

*

uneori este imposibil să faci distincția dintre vocea ta și cea a traumei tale

*

nu există cale de mijloc: trăiești numai în tării sau sub pământ

*

my life: swinging back and forth between my crown of thorns and my crown of shit, between the King and the rat

*

in my mind I wanted to say “height suits you” and I heard “might loots you”

*

uneori, dacă exagerezi, numai cu un bemol chiar, obții o evaluare justă, aproape înfricoșătoare, a realității

negarea ne minte zilnic, proiectându-ne filmul micilor noastre speranțe insipide

*

gândirea pozitivă și gândirea sunt lucruri distincte

gândirea pozitivă l-a purtat pe hitler la stalingrad

*

deși era mai logic să mă sinucid, am avut pornirea de a ucide întreaga specie umană pentru a ispăși păcatul de a mă recunoaște în ea

*

sfaturile sunt lipsite de scop pentru că nimeni nu-și urmează propriul sfat

*

books are real; life not so much

ambition: to conquer with the weapons of books the space of life