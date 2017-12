Alexandra Medaru – “Demoni și demiurgi”

[Ed. Eikon, 2017]

(Studii fantastice)

de Oliviu Crâznic

Alexandra Medaru (n. 1988) s-a remarcat inițial prin activitatea publicistică de natură critică, publicând pe cibersitul personal (taramuridenicaieri.ro) unele articole care au stârnit agitație prin atingerea unor subiecte sensibile (EG Epigonii criticii, Epigonii literaturii fantastice) și dezvoltând în revista electronică culturală EgoPHobia o apreciată rubrică (Arena culturală – cartea & filmul) dedicată istoriei și criticii de artă.

A publicat, de asemenea, poezie și proză scurtă în varii reviste culturale, a fost premiată la un concurs de dramaturgie, a fost invitata specială a unor lansări de carte desfășurate în cadrul Târgului Internațional „Gaudeamus – Carte de învățătură” și, de curând, este și editor, selectând și pregătind proză scurtă pentru publicare în aceeași EgoPHobia.

Demoni și demiurgi (Ed. Eikon, 2017) constituie debutul editorial al scriitoarei, fiind un volum de poezie care beneficiază de o prefață (Hades și Elysium) semnată de către cunoscutul Ștefan Bolea, doctor în Filosofie și doctorand în Litere (el însuși poet, consacrat și multipremiat, tradus în engleză, franceză, germană şi portugheză).

Structural, volumul este împărțit în șase părți (dominate de tema condiției artistului și de aceea a iubirii), succesiunea acestora sugerând ciclul cosmic al existenței umane: Conversații cu diavolul, Creație, Viață, Dragoste, Moarte, Conversații cu Dumnezeu.

Din punct de vedere al teoriei literare, Demoni și demiurgi se încadrează, considerăm noi, în curentul expresionist – o reflexie poetică a picturilor lui E. Munch (Țipătul, Fecioara, Dragoste și durere), totodată continuare (târzie) a liricii filosofice a lui L. Blaga.

„Extaticul”, „cosmicul” și „absolutul” („Sufletele vor dănțui sus/Printre stele ce luminează întunericul. Vom fi minuni mai minunate/[…] Vom fi note-n simfonii galactice/Și ne vom preschimba în pulbere eternă”), „originarul”, „miturile” și „credințele străvechi” („Sărutările tale ard luna plină/Rămase din timpuri străvechi/Când discipolii mi se închinau/Cu sânge de prunci/(…)/Că într-o zi le voi da sărutul dulce al nemuririi/(…)/Rostite de cea căreia-i spuneau zeiță”), „patologicul” și „morbidul” („Nu știau că într-o sinucidere/Nu contează metoda,/Ci durerea”), „reacțiile omenești primare” („[…] sufletul […]/Să lași pe alta să ți-l aline/Cu dezmierdări calde/Și atingeri vulgare/Ce îți fac atâta plăcere”), „sinteza” (a se vedea mai jos) ș.a.m.d. – regăsim la Alexandra Medaru, transpuse în vers liber și cu patosul caracteristic curentului, majoritatea formelor de manifestare ale expresionismului, așa cum le-au identificat O.S. Crohmălniceanu, N. Balotă ș.a.

Desigur, influența altor (numeroase) curente culturale (literare, filosofice etc.) poate fi identificată, cu ușurință, în opera tinerei autoare. Descoperim, astfel, în Demoni și demiurgi: titanism și „satanism” byronian (artistic – a nu se confunda cu satanismul „religios”!) revoltate și arogante (Creație); decadentism macabru (Crimă) și postmodernism sordid (Fuga lui Bach); existențialism explorator (Unde e Dumnezeu?) și nihilism (auto)distructiv (Demoni și demiurgi) ș.a.m.d.

Din punct de vedere editorial, tomul a fost publicat în bune condiții, pe hârtie albă de calitate superioară și având o redactare și o tehnoredactare adecvate. Totuși, coperta aleasă, fără a fi nereușită ca imagine individuală, nu reflectă, în opinia noastră, conținutul operei (pentru o ediție viitoare, am recomanda o pictură semnată de E. Munch).

În încheiere, consemnăm o nouă apariție importantă pe scena poetică românească și recomandăm versurile Alexandrei Medaru iubitorilor de poezie sentimental-rațională cu formă modernă.

