poeme de Vasile Lungeanu

(Lecturi potrivite/recomandate de Alexandra)

celălalt întuneric

ridicând pleoapele

–jaluzele albastre–

simții deasupra negura unui copac

funebru și noduros

măslin sau poate chiparos,

cu halou negru, mov

sau poate altă culoare bizară

la rădăcina căruia eram întins

moleșit și inflamat

dintr-un colț de stea

o muzică în surdină

îmi mototolea creierul lichefiat.

”…mm… ramin djawadi cu inserții de bach…”

bezna a născut un om dinaintea mea,

magnetic privirea-mi

se agăță de pansamentul înroșit

de pe urechea lui

”vincent?”

clipi a încuviințare.

”oh…chiparoșii în flăcări negre…

cum de nu mi-am dat seama?”

scoase din trusa de pictor

o roza a vânturilor

cu un vârf între degete

”haide, întinde antebrațul

o doză de nord te va pune pe picioare”

în partea dreaptă

un domn în pardesiu

cu chipul lui kafka pe față

aranja pe oasele metatarsiene

urna cu cenușă a tatălui meu.

ridicându-mă într-un cot

am urlat

”hei, pleacă din coșmarul acesta”

pânza de serotonină

iresponsabilitatea

parfumului tău

mă tulbură.

degetele noastre

în jocuri nevinovate,

desenează magnetice

atingeri

senzorial-elipsoidale

într-o geometrie

a gesturilor afective.

între răsuflări arzătoare,

și buze umede

așezăm pleoape închise,

freamăt,

frânturi de șoapte

și scântei de emoții.

un petec de piele de coapsă,

adâncitura unui umăr,

gust de dragoste,

de metafore,

nasturi descheiați

și fermoare ucise

în ceasul

preludiului

diluate

într-o nuanță

apropiată perfecțiunii

prelingându-se flămânde

pe o pânză

care se pictează singură.

freamătul timpului

au îndesat timpul în clepsidre,

dar timpul, fire de nisip mătăsos, dus a fost…

au înghesuit timpul în orologii,

dar timpul transformat în cuci de fildeș a zburat…

au strivit timpul în ceasornice

dar timpul, secunde neîmblânzite de șofran,

s-a scurs pe negândite…

femei și bărbați,

învăluiți în mătăsuri și minciuni,

cu buzele și ochii cusuți

în X-uri,

dănțuiau sălbatic în bacanalele sorții

ca la porțile morții,

neștiutori.

promiși și datori,

neputincioși și mărunți.

deodată cărunți.

poveștile lor de iubire,

înșelătorii poleite cu aur,

un mit cu-n minotaur,

și o zidire,

ca o citire

de ieri, de alaltăieri

săruturi și nopți de mângâieri,

clipe irosite în zadar,

timpului

nu îi este teamă de nimic,

decât de munte.

muntele este nepăsător

în fața timpului,

stăpânitor.

Dacă aș avea…

E greu să spargi pojghițe.

E greu să te târăști la mal din mocirlă.

Poți să lăcrimezi cinci vieți,

lacrimile tale vor fi sursa înecului tău.

Dacă aș avea o putere,

aș înapoia pământul pădurilor

dantelate, dătătoare de viață

și aș umple pajiștile

cu flori sălbatice multicolore

și catifelate.

Dacă aș avea o putere,

aș reda apele cu irizații albastre

peștilor de argint

și cerul oglindă păsărilor mistice.

Dacă aș avea o putere,

aș goni pentru totdeauna

lupii ostili cu colții de ger,

aș șterge lacrimile

copiilor paria

și m-aș întreba de două ori

dacă norul cunoașterii

este o ploaie fecundă

de înțelepciune,

sau dacă fericirea

are parfumul unei diplome

sau a unui sân de ivoriu.

Dacă aș avea o putere,

aș aduna mâhnirile lumii

într-un ceva uriaș

și l-aș îngropa adânc

într-un loc uitat al deznădejdii.

Coridor în gri

Mă ning primăveri cu flori de salcâm

și plâng neîncetat cu lacrimi-poem.

E un susur albastru de pe vechiul tărâm

ca un dans enigmatic de romantic boem.

Dăltuiesc întuneric și-l fărâm ca pe zgură

forma ta în lumină o transform cerebral

din penel o mișcare, unduind trăsătură

manechin în suflare și amor mineral.

E un cântec de piatră, o sculptură cu stropi

ce se naște perpetuum din celula divină,

simfonie abstractă în descânt de deochi,

gângureală în șoapte într-o limbă străină.

Ca o luptă ciudată între cutele frunții

mă preling între straturi răscolind în pahar

cu o cheie amară în subsolurile minții

te mai caut Iubire, ca pe-un drog necesar

#

Despre autor:

Vasile Lungeanu (n. 1966) a absolvit Liceul Industrial de Marină Orșova, secția navigație. În 2014, a publicat sub pseudonimul Ian Corey, pe Amazon, romanul de ficțiune istorică Centurión y Asesino. Un an mai târziu, același roman a fost publicat și în limba engleză, pe aceeași platformă online, sub titlul Centurion and Assassin, în două volume.

În martie 2015 a fost invitat să publice articole pe site-ul spaniol que aprendemos hoy unde a activat ca redactor în secțiunea de istorie până în decembrie 2016, tot sub pseudonimul Ian Corey.

Autorul, pe care îl puteți găsi și pe rețelele de socializare, afirmă:

Cărțile au fost mereu pentru mine o fereastră magică spre lume. De copil am citit mult și mi-am dorit să scriu cărți. În adolescență am scris poezie dar din neglijență am pierdut caietul cu manuscrise. Câteodată mai scriu câte o povestire sub câte un nume fictiv.