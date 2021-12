de Florentina Ionescu

Mi-o iau la labă în patul din camera mea de hotel, din Sibiu. E aproape ora trei dimineața și, după ce termin, îi scriu unei tipe de pe Facebook. Am ieșit cu ea la un singur date, săptămâna trecută. Acum îmi tot repetă în mesaje că are iubit și că să nu îi mai scriu. Ești o curvă, fă. Am fost băiat bun cu tine, ți-am ținut portiera ca să cobori din mașină, ți-am plătit cafeaua și te-am dus la masă la cel mai bun restaurant. Acum faci pe inabordabila! SEND. Cine să le mai înțeleagă pe femei? Auzi la ea, are iubit? De parcă săptămâna trecută lucrurile stăteau altfel.

Mall-ul e plin de decorațiuni cu inimioare, baloane roșii cu mesaje, trandafiri la fiecare pas. Îmi vine să vomit toate bomboanele Rafaello pe care le-am băgat în mine de dimineață, la cât de silă mi-e de sărbătoarea asta inventată. Dar i-am cumpărat totuși un buchet de trandafiri, o brățară de la Pandora și o cutie de bomboane de ciocolată cu lichior de vișine. N-au fost ieftine, dar dacă vreau să fut ceva în seara asta, merită banii. Hai că îi scriu un mesaj, chiar dacă e ora 23:57. Am dus-o acasă devreme, că se închidea restaurantul la 21:00. Nu răspunde. Îi mai trimit un smiley face la și 15. Ce pula mea face? Ți-a plăcut cadoul de la mine, pisoiaș? Recunosc, am stat ceva timp pe gânduri când am ales brățara. Sunt un tip de treabă, vreau să o impresionez, de aici și brățara scumpă, că e înnebunită după bijuterii.

De obicei nu mă las afectat de chestiile astea, că și la mine durează uneori mai mult până răspund. Deja a trecut aproape o jumătate de oră de când i-am dat primul mesaj. Hai că ești o proastă, nu știi să apreciezi un gest frumos. Așa sunt eu, un fraier, că sunt băiat bun și am zis să-ți fac o surpriză de Ziua Îndrăgostiților. Du-te-n pula mea! Unde-ți ții telefonul ăla? În cur? SEND.

În drum spre Mega, după-amiază, trag cu urechea la două persoane de lângă intrare. Stăteau afară, să fumeze. O femeie dictează un număr de telefon bărbatului de lângă ea. N-arată rău deloc, nebuna! Mă uit la curul ei, poartă pantaloni negri mulați. În timp ce dârdâie de frig, trăgând din țigară, îi văd țâțele cum tresaltă prin decolteu, de parcă ar vrea să evadeze din strânsoarea sacoului. Ajung seara la hotel, de la serviciu, și încep să caut în agenda telefonului. I-am salvat numărul Alina țâțe mari, ca să fie mai ușor de găsit la A, deși nu știu dacă o cheamă Alina. Clar n-are prieten. Bună, frumoaso. Nu vrei să ieșim la o cafea, prin centru? Îmi răspunde după câteva minute, nu știe cine sunt și de unde am numărul ei. Degetele îmi alunecă pe ecranul tactil. Poate totuși am o șansă. Ce e rău în faptul că am o memorie atât de bună și că i-am reținut întâmplător numărul de telefon? Auzi la ea, să nu-i mai scriu, s-o las în pace. Păi vezi că nu știi nimic, te grăbești să tragi concluzii și să renunți. Eu voiam să te duc la Starbucks, să-ți iau cea mai scumpă cafea. Mironosiță! Vedea-te-aș futută de câini prin boscheți, că numai aere ai în capu’ ăla! Păi nu sunt eu băiat bun, că ți-am făcut un compliment? Alții nici nu se uită la tine. Da’ tu chiar nu înțelegi!

O abordez pe Delia pe Facebook. E vulnerabilă în perioada asta, cel puțin așa văd eu lucrurile din postările ei și din citatele lui Tony Poptămaș pe care le share-uiește zilnic. Pornesc camera foto a telefonului, îmi dau chiloții jos și țac! Poza e perfectă. Mai fac totuși câteva, din alte unghiuri. SEND. Ia, fată, ca să te mai înveselești puțin și tu. Dacă nu vedeam ce ai postat azi dimineață, nu ți-aș fi trimis pozele. Poți să mă vezi și în realitate, să știi. Trebuie doar să-mi spui. SEND. După vreun sfert de oră, bunăciunea pe care am văzut-o în bikini, în fotografiile de pe Facebook făcute la Therme, îmi răspunde. Că de ce îi trimit poze cu pula, că sunt obsedat, că sunt pervers, cu mintea plecată pe câmpii, că o să îmi dea block. Fă, fată, păi la vârsta ta ar trebui să te bucuri că-ți mai trimite cineva o poză cu o pulă sculată! Acum mai faci și nazuri? Da’ ce, nu e suficient de mare pentru tine? Eu m-am gândit la tine și mi s-a sculat instant. Prea păreai supărată că ți-a murit motanul. SEND.

Am hotărât să o ajut pe fosta mea colegă de liceu să-și mute mobila prin casă. Săraca, e vai de ea, o suflă vântul pe stradă, dar măcar țâțele mari o ajută cu greutatea lor și o țin la sol. În liceu, era mare bunăciune, toți visau s-o fută. Din ceea ce am văzut pe profilul ei de Facebook – ah, am găsit-o și pe Tinder pe nebunatică! – nu s-a schimbat prea mult. Își lucrează mușchii la sală de patru ori pe săptămână, mai ales că îi văd fiecare check-in, cu pozele alea în colanții mulați pe păsărică. Când am chef de-o labă, găsesc imediat pe profilul ei o selecție recentă de camel toe.

Mi-a scris ea prima. M-a întrebat dacă pot sâmbătă să trec s-o ajut. I-am răspuns că vin vineri de la Sibiu și că îi mut ce vrea ea, nu doar mobila. Acum mă gândesc că dacă de Valentine’s Day n-am futut nimic, poate am mai multe șanse de Dragobete cu Carina. Sâmbătă, ce să vezi? Ajung la ea, într-un apartament cu camere înalte de pe la Izvor, și mă invită într-o sufragerie mică, cu mobilă veche. Îmi arată o comodă și îmi spune apoi unde trebuie mutată. Păi stai așa îi zic. Carina, nu credeam că vorbești serios. Am venit la tine pentru că tu m-ai invitat, mama m-a crescut bine, după cum vezi. Am zis să fiu cavaler și să nu te refuz. Dar eu nu mut nicio mobilă, tată! Am o hernie de disc cât marele zid chinezesc. I-am propus, dacă tot se mutase recent cu chirie aici, să testăm salteaua patului din dormitor și să o fac să se simtă femeie.

Vrei să bem o bere după muncă i-am scris azi-noapte, pe la două, unei tipe din departamentul meu. Ne înțelegem bine. M-am oferit o dată să-i iau eu de la curier, de la parter, un colet. Era de la Victoria’s Secret. Ce pizdă obraznică! Auzi la ea, să-și comande chiloții la birou. Păi ce pizda ei, de ce n-ar face-o? La cât de bună e, ar trebui să o plătească pe ea ăștia de la Victoria’s Secret că le poartă lenjeria intimă. N-a vrut să-i iau eu coletul, s-o fi gândit că îmi bag nasul în chiloții ăia parfumați și scumpi. Măcar știu că asta se spală la pizdă, nu ca altele de la birou. Ne-am futut o dată, la o petrecere de Crăciun a firmei. Era cam beată, ce pot să zic.

Mi-a răspuns după vreo cinci minute. Băi, Romică, ai uitat că sunt măritată? Nu-mi mai scrie, te rog eu, că și așa al meu e gelos de la o vreme. Deci acum nu mai sunt băiat de treabă, ca atunci când i-am tras-o în baia clubului. Îi răspund că e vorba doar de o bere și că oricum e urâtă cu spume, la fel și bărbatu-su. SEND. Că l-am văzut eu când a venit să o ia de la petrecerea de Crăciun. Arăta ca un urs Grizzly care a chelit de la prea multă poluare. SEND. Cum să se fută, frate, cu așa ceva?

Bună, frumosule. Îmi plac formele tale. Este al 300-lea mesaj pe care îl primesc azi de la Ana, tipa cu ochii verzi și țâțe puse pe care am cunoscut-o pe Insta. Îmi scrie și câte 500 de mesaje pe zi, de zici că-i turbată. Închid telefonul.