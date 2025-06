Trei melodii, aceeași temă

de Ștefan Bolea

„Christos i-a făcut pe oameni avizi, căci de-atunci așteaptă de la Mântuitorul lor daruri fără a da nimic în schimb.” [Jung, Cartea roșie [1914-1930], ediția fără ilustrații, p. 405]

„Acela care s-a crezut Mântuitorul lumii a fost mai mult decât iluzionat când a conceput o răscumpărare a păcatelor sau o preluare a suferințelor oamenilor. Cu cât suntem mai fericiți dacă s-a jertfit pentru noi?” [Cioran, Revelațiile durerii [1933], OII, p. 365]

„[Xtianity] exhorts its believers to live vicariously, to reach for nothing, inasmuch as Christ has done all the work of redemption for them. In this way it thoroughly discourages individualism, especially in its most creative aspects.” [E. E. Rehmus, The Magician’s Dictionary, [1990], ‘Anti-Christian Strategies’]