out of season

de Ștefan Bolea

creștinii țin post doar pentru a-l consuma pe Dumnezeu

*

faptul că nu mai știm să le citim nu dovedește inexistența semnelor

*

când ne grăbim alergăm către moarte

*

„it’s a part of you that makes you you” (mr. robot)

it’s a part of me that doesn’t let me be me

*

I want to want but I can’t can’t

*

a genius knows things no one can teach

*

paranoia începe să fiarbă când nu mai distingi surâsul de rânjet

*

the devil is a preliminary aspect of God

*

it’s me and the world against myself

*

victima își prinde în cursă călăul

*

poate că ești inferior față de tine însuți când te crezi superior superiorului tău

*

„lustruindu-se pe ei”: epigraful oricărei cărți de critică literară

*

because God killed his child I shall always hate him

*

no one is like the others but some are better at faking it

*

no one is without guilt when existence is sin

*

intuiția trebuie să parcurgă golgota senzației

*

ființa care se autoechivalează cu Dumnezeu este incapabilă de progres

*

for a guy that loves love you are pretty cold

*

din pricina accesului mijlocit la conștiința de sine a celorlalți, nu vom ști niciodată cu certitudine dacă ei nu sunt androizi sau holograme

*

cezarul nu lasă sceptrul din mână nici când moare

*

women know how to spell sex with their eyes