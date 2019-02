Ted Chiang – întoarcerea la modelul clasic în SF

o istorie de buzunar

de Ana-Maria Negrilă

Ted Chiang este un scriitor aproape clasic, trăgându-și poveștile din tradiția SF-ului, într-un stil simplu, ce amintește de Asimov, în care prezentarea ideilor științifice devine mai importantă decât acțiunea sau personajele. Într-o perioadă de declin a prozei scurte, Ted Chiang apare cu o serie impresionantă de opt narațiuni scurte, adunate sub numele The Story of Your Life (Povestea vieții tale). Ted Chiang abordează teme diverse, de la religie, la matematică, inteligență artificială, lingvistică etc., fiecare din acestea fiind tratate din punctul de vedere al impactului pe care îl au asupra umanității.

Turnul din Babilon reprezintă o incursiune într-o realitate în care Dumnezeu există într-un spațiu dincolo de nori, la care se poate ajunge construind un zidurat. La fel ca în prozele următoare, și aici, lumea imaginată este una care trăiește prin propriile reguli, ca și când cursul principal al istoriei omenirii s-ar fi ramificat la un moment dat și ar fi dat naștere unor canale separate, fiecare curgând apoi paralel cu realitatea pe care o cunoaștem. Ted Chiang pare astfel să rescrie istoria, iar în Turnul din Babilon, ziguratul crește cu fiecare generație, fiind populat treptat de constructorii lui, care ajung în final să străpungă zidul ce separă lumea oamenilor de cea divină, descoperind un adevăr și anume că totul este ciclic, repetitiv, iar o lume se poate conține pe ea însăși într-o sferă.

Pentru cei care consideră că SF-ul și fantasy-ul sunt clar delimitate, Ted Chiang pregătește o surpriză, pentru că în povestirile lui, ambele se contopesc deseori. În Iadul este acolo unde nu există Dumnezeu, elementele supranaturale se împletesc cu cele ale lumii reale în cadrul unei investigații documentate a religiei. Vânătorii de îngeri duc cu gândul la vânătorii de tornade sau de alte fenomene extreme din prezent, iar drama lui Neil Fisk este drama oricărui om căruia i-a murit un membru al familiei. Neil începe să frecventeze un grup de suport al victimelor aparițiilor supranaturale și află altfel poveștile oamenilor care au fost atinși, într-un fel sau altul, de divinitate. Cum raiul și iadul există și sunt vizibile, iar morții ajunși în iad pot fi văzuți uneori, imaginea clasică despre iad, ca un loc al chinurilor, este înlocuită cu una în care condamnații nu par să sufere, ci își duc viețile în același fel ca pe pământ. Neil, în căutarea lui de a-l găsi pe Dumnezeu, va afla însă dacă percepția oamenilor, care încearcă să reglementeze prin logică lumea supranaturală, este și cea corectă.

Povestea vieții tale este de asemenea o poveste cu ramificații, este istoria unui prim contact, este o documentare a limbajului extraterestru, este povestea unei fiice care moare într-un accident, este o călătorie în timp și o descătușare de realitatea noastră prin accesul la o altă modalitate de percepere a timpului. Dacă percepția asupra obiectelor le face să și existe, iar limbajul întărește această percepție, extratereștrii au o altă viziune asupra timpului pe care și Louise Banks, protagonista povestirii, ajunge să o împărtășească, în care trecutul și prezentul sunt la fel de reale.

Să-ți placă ce vezi – un documentar este o altă povestire-documentar compusă din fragmente, din opiniile oamenilor care au folosit cali, un mod de a elimina o formă de discriminare socială, cea a persoanelor mai puțin atrăgătoare. Cali (prescurtarea lui caliography) elimină această diferență, pentru că îl face pe cel care beneficiază de ea să nu mai poată percepe frumusețea, drept care să se concentreze teoretic pe alte calități ale unei persoane cum ar fi inteligență, empatie etc. Din spectacolul oamenilor care se implică în această dispută pe motive mai mult sau mai puțin reale, se ridică povestea unei tinere, Tamara Lyons, care renunță la cali când ajunge la facultate, descoperindu-și în același timp frumusețea. Provenind dintr-o școală în care cali fusese introdus, Tamara nu își înțelege frumusețea și îi descoperă avantajele numai după ce i se atrage atenția asupra lor. Totuși, dacă lipsa acesteia a făcut-o să se îndrăgostească de un coleg de liceu, redobândirea ei nu o ajută să îl recâștige după ce acesta o părăsise.

În Șaptezeci și două de litere este vorba despre inteligență artificială într-o lume care funcționează pe principiile Cabalei. Robert este un cercetător interesat de golemi, care există în lumea aceea doar ca simple automate sculptate, ce nu pot decât să îndeplinească sarcini simple. Robert visează la mai mult, la combinații complexe de litere care să pună în mișcare golemi asemănători oamenilor, iar când i se oferă posibilitatea să lucreze la un proiect secret, acceptă imediat fără să ia însă în considerare consecințele acțiunilor sale. Povestirea este un steampunk, care oferă însă o explicație riguroasă, științifică, a faptelor ce țin altfel de domeniul fantasy-ului.

Împărțirea la zero este drama unei matematiciene care descoperă că lumea este mult mai incoerentă decât credea, iar altă povestire, Înțelegere, pornește de la premisa că unii oameni ar putea să ajungă, în urma folosirii unor medicamente, să își îmbunătățească activitatea cerebrală. Aceeași idee, a îmbunătățirii omenirii, apare și în Evoluția științei umane, concluzia fiind însă una ce ține de logică: tehnologia care va conduce la augmentarea ființei umane a fost creată de oameni obișnuiți.

Povestea vieții tale este o carte în care știința și fantezia se întâlnesc pentru a da naștere unor texte ce abordează problemele fundamentale ale lumii: viața și moartea, religia, divinitatea, nevoia de cunoaștere etc. Ted Chiang este unul dintre marii povestitori ai literaturii științifico-fantastice, urmând tradiția părinților genului, dar adresându-se lumii moderne cu subiecte la fel de actuale.