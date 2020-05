poeme de Livia Creț

(debut)

#1

Rats and poisonous snakes

Glorious Days

of misconduct

and rape

My fist –

a hole;

Sucks the world in it.

No braveheart, no light,

Until the camels will scream

‘I’m a carrier no more,

Bear with your own sins!’

#2

Poso l-a omorât pe morât și a devenit

posomorât

Pentru că victima îi preia numele

criminalului,

Pentru că e – ce-i drept – tot o nuntă,

nu în cer, dar în pământ.

Atât de omenesc și

Ah! Argilă.

Mimetic replici pământ umed pentru că îți

Dă vigoarea unui demiurg.

Vrei să fii ceresc, nu lumesc

Tolerant, dar nu tolerabil

Pentru restul

Ești o javră în straie cusute cu fir de aur

Din banii statului

Pentru că nu plătești impozit,

Al dracului.