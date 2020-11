poeme de Leonard Ancuța

In This Together

știi, man, există mereu o intuiție că nu suntem

cine ar trebui să fim, că eu în castelul cu colți de femeie nu sunt regele

ca în ostroveni cînd am furat mașina, nu man, nu eram eu

dar am furat mașina ca să ajung la bac și bacul l-am luat

și pentru o clipă am avut dilema dacă sunt eu, sau cel care a furat mașina.

man, mașina am parcat-o la loc, nici nu s-a observat

dar cînd am dat la filosofie iar am trișat și

totuși am intrat pe poeziția 69 și am dat de băut, man, am dat

dar banii nu erau ai mei, erau ai lui că era bișnițar, dar lumea s-a bucurat

că era festivalul berii, dar eu nu eram exact eu, știam și atunci

că eu doar mă foloseam de partea rea din mine să scot la iveală

partea bună. așa am făcut man, și cu femeile, eu le alegeam pe cele belea

el rămînea cu cele care-l iubeau, pentru că el era bun iar eu rău.

și intuiția a curs peste ani, cum curge aurul în lingouri, man

ca la banca națională a dragostei, ca cerul înstelat în gurile deschise

man, a curs peste mine o basculantă de ciment cînd peste el

curgea lumina din ochii ei, și eu am furat cărți de medicină

și le-am vîndut, iar el a fost cu iubita la mare, man, trebuie să mă crezi

că a venit poezia, eu beam la bodegă, el citea poeme de lorca și eco

iar eu doar beam și-mi calculam cum scot bani de la fată și

timpul a trecut, eu beau și fut, el e îndrăgostit și stă în genunchi în fața femeilor

eu le plesnesc, el le consolează, man, și nu am putere să-l opresc

eu le înșel, el le cere de nevastă, man. asta e intuiția că suntem doi

două caractere diferite, complementare, care ne luptăm pentru supremație

în același corp, în aceeași minte, în același mine.

și el mă sugrumă în somn și eu îi zîmbesc, și zămbetul meu îl face slab și laș

dar pînă acum din lupta asta am rămas amîndoi singuri, fără bani,

fără viitor și el dă vina pe mine, că el e cer puternic iar eu îi rîd în față

pentru că el are toate puterile, eu n-am decît puțină iubire, man

ce pot să zic, el are totul din mine, inclusiv durerea de a-mi lua viața

și cînd apare cineva el se bucură și eu plîng și mă ia la șuturi cît de slab sunt

și cînd mă îmbolnăvesc el îmi dă votcă și curve deși eu vreau doar un ceai

adus de o femeie îndrăgostită de el, dar care vrea să rămînă cu mine,

dar el toarnă, man, pune și pune pînă se pișă pe mine și ia totul

și cînd sunt cu o femeie spune că gata, e prea tîrziu, am greșit suficient, man.

multă lume

multă lume nu înțelege ce spun

nici poezia mea. pentru că nu trece prin aceleași stări

ca mine. și e drept, în viața mea sunt doar eu. singur cum ești în coșciug.

sunt singur în poezia mea, cu viața

mea ca oricare alt poet.

aud și eu cum crește iarba, dar pe altă muzică, mulțumesc geo.

sunt iubit

de trei pisici.

fiecare cuvînt pe care îl scriu, fiecare vorbă, literă

e o bătaie de inimă. așa mor eu.

nu e nici o părere de rău.

mor și pentru tine, pe gratis.

se spune gratuit, dar în fine.

dă-mi un pahar, știu, lasă

îl umplu eu

cu vorbe, cu spațiu, cu timp,

cu nemurire.

așa mor eu.

nu mai am ochi, dar am o dîră pe suflet.

să sperăm că e a ta.

nu sunt poet pentru că sunt muritor.

dar tu, care mă citești după moartea mea, tu

supraviețuitorule,

ai poezia în tine.