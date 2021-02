poeme de Lena Chilari

virginitatea este o inconveniență

iar iubirea noastră absolut imposibilă

mirosul de zăpadă

îmi taie nările

iar violența și gelozia vor fi

transmise fiului tău nou-născut

bucata de carne moale

care sunt eu

o să te uite

și n-o să mai conteze

acel

himen

cristalin

ce a fost strigat

în gura mare

la judecata de apoi

de către același fiu

băiatul care ducea portretul lui stalin

l-a scăpat în noroi

să fie decapitat

înainte să deseneze oameni pe asfalt

să-mi explice cum fucționează

VIAȚA

eu să-l ascult

să-mi curăț de sub unghii

jena

de a fi expusă în vitrină

ca un obiect vaginal care nu poate scrie

băiatule

după ce vei fi decapitat

te rog

scoală-mă din morți

sparge vitrina

și iubirea va dăinui

pretutindeni

am crezut că tinerețea nu are capăt

că totul se oprește în timp la mica mea

atingere

însă dumnezeul lui saramago

a râs de mine din cer

și m-a blestemat la nemurire

m-am lăsat atunci unui somn veșnic

ce a fost perturbat de două pisici

negre

au mâncat carnea de pe mine

cancerul de la uter

și au ros oasele cu solemnitate

au uitat să-mi mănânce ochii

și atunci i-am deschis

într-o beznă fără de început sau de cuvânt

uitând că am fost moartă deja fără să fiu

vie

vreodată

în spatele meu e o umbră de urs

ce mă strivește —

îmi calcă fusta grea

îmi plânge lacrimi amare

și nici nu mă întreabă

dacă mă doare

în spatele meu sunt urme de bice

ce nu s-au vindecat

de la nașterea lor —

uneori curge din ele

sângele murdar

fără să mă întrebe

dacă mă ustură

sau dacă port astăzi bluze imaculate