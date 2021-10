proză selectată din grupul “Proză şi eseuri” – facebook [a treia selecţie]

de Ofelia Prodan

îți scriu pentru că te admir. Ești tare! Cel mai tare lider mondial. Ca tine vreau să fiu și eu după ce îmi fac schimbare de sex, plus operații estetice. E nasol să fii fată. Nu ești lider nici măcar în familia ta. Am acest handicap pe care o să-l rezolv cât de curând. Am și un album de foto cu tine! După operație o să fiu tu! Nimeni nu va putea face diferența. E drept, nu voi îndrăzni să îți iau locul, dar îmi voi face selfie exact în locurile tale preferate! Deși mă bate gândul să îți propun ceva. Nu e greu pentru tine, dar dacă mă gândesc bine, e mai mult decât masochism la extrema extremă! Să mă lași o zi în locul tău. Știu, nu e loc pentru doi Putin în lume, dar îți mai propun ca după această zi să mă elimini elegant din ecosistem. Tu te pricepi la treburi de astea! Eu voi muri fericită că am fost o zi din viața mea Putin, iar tu, dragă Putin, vei fi fericit că ai mai adăugat un nume pe lista ta mortală de victime inocente sau indecente. Sunt sigură că vei accepta! Dacă nu, cum mă transform în tine, postez un filmuleț pe facebook în care îmi mutilez, de fapt, îți mutilez chipul tău indimenticabil cu o lamă, apoi torn acid sulfuric! Doamne, deja mă înfiorez de plăcere când îmi imaginez cum o să urli și o să mă implori să încetez!

a ta clonă narcisistă,

Ofelia Prodan poetă de maidan pe merțan