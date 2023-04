Drumeții pe marginea vremii

[aforisme]

de Mihai Bogdan Lupescu

„What we anticipate seldom occurs;

what we least expect generally occurs.”

Benjamin Disraeli

În prima jumătate a vieții citim. În a doua jumătate medităm la ce am înțeles.

*

Durerea este întotdeauna mai mare și mai lungă decât plăcerea.

*

Mă înțeleg pe mine, dar nu mă înțeleg întotdeauna cu mine. La fel mi se întâmplă și cu ceilalți.

*

Cuvântul sfârșit nu sună întotdeauna bine. Depinde după ce acțiune este așezat.

*

Gunoaiele și mizeria sunt flagelurile omenirii și planetei.

*

Cuvântul dulce este mierea politeții.

*

Subiectele de comedie ne interesează în aceeași măsură ca acelea de tragedie, cu condiția ca ultimele să nu fie ale noastre.

*

Mai precis nu înseamnă mai exact.

*

Poți gravita îndelung în jurul unui om și să nu-i vezi decât fața pe care vrea să ți-o arate.

*

Unii gândesc pe credit sau folosesc cardul în loc de creier. Ciparea și IA vor rezolva în curând și această mică problemă, a gândirii.

*

Țara arde și miniștrii se (re)vopsesc.

*

Bătrânețea are un mare avans făță de tinerețe, dar pe care l-ar vrea pierdut dacă ar putea să revină la vârsta celeilalte.

*

Proștii așteaptă să treacă timpul. Inteligenții știu cum trebuie să-l petreacă.

*

Cuvântul cel mai periculos este cel care nu coincide cu gândul celui care l-a rostit.

*

Este un gadget last generation, multi tasking, high level, low energy, la promotion. Mai avem câteva bucăți. Grăbiți-vă, înainte să dispară anglicismele.

*

Nu putem oferi nimănui o dovadă de inteligenţă mai mare decât aceea pe care o avem.

*

Simulez câteodată o noapte à la Sankt Petersburg. Dar nu mai rezist prea mult. Simt o operațiune specială a stelelor care mă adorm, tot după ora de iarnă.

*

Poți aborda o problemă, un subiect, până la limita posibilităților tale, fără nici un aport exterior. Ești în sistem închis, doar cu cunoștințele, abilitățile și experiențele tale personale. În sistem deschis strigi după ajutor.

*

Cea mai mare temere a unui prospector este că nu va fi primul, că nu va ajunge înaintea tuturor. Aceeași teamă o au și hoții care pleacă în misiune sau cei abonați la consumul fondurilor europene.

*

Căile justiției au rămas în urma căilor ferate, ca viteză, onestitate și eficiență. E mai sigur și mai ecologic să mergi pe calea ferată decât pe calea justiției.

*

Te anunţă unii că şi-au plătit taxele aşa cum anunţă femeile că au rămas însărcinate.

*

Dacă vrei să zbori undeva departe de haosul lumii și să fii singur, companiile aeriene îți fură banii, sau sunt în grevă, sau te țin pe aeroport până la următorul salariu sau pensie, să calculeze noile prețuri. Așa că mai bine stai acasă și aștepți facturile la energie, ca și cum ai fi fost plecat 2 ani în vacanță.

*

„Prea multă simţire creează nefericire; prea multă nesimţire duce la infracţiuni” – Talleyrand.

Abuzul, nesimțirea, neglijența, incompetența, destrăbălarea și imbecilitatea în servicu sunt debordante peste orice prag. Trebuie măturate toate pragurile, și de sus, și de jos. À propos, imbecilitatea este constituțională? Care-i pragul? Ce propoziționează CCR?

*

Azi, zeul Soare, atât de venerat cândva de toate culturile, egipteană (Ra), inca (Inti), vikingă (Freyr) și încă divinizat, ne carbonizează. Acum trebuie să ne rugăm la zeul Apă să stingem pârjolul și să ne mai rămână și pentru băut, câteva picături. Conștienți de valoarea imensă a apei din marea lor fântână, mayasii sacrificau animale și chiar oameni pe altarele templelor în cinstea zeului apei, Chaac. Cel puțin în zonele deșertificate ale Olteniei am putea practica și noi acest ritual cu miniștrii agriculturii.

*

Ca să suspendăm timpul care ne-a mai rămas trebuie să ne mutăm pe altă planetă. Pe Pământ mai rămân Musk, Bezos, Gates, Zuckerberg și roboții. Navetele sunt pregătite.

*

Sunt perfect de acord cu Arthur Godfrey. Şi eu sunt mândru să plătesc taxe şi impozite în România! Dar aş rămâne la fel de mândru şi dacă aş plăti doar câteva, şi cu bani puţini. Sau deloc, la fel ca alţii, care sunt şi ei mândri, zilnic, că sunt români.

*

Pentru unii cunoașterea se limitează la observarea evenimentelor din viața lumii, inclusiv de după perdea. Doar pentru asta se atârnă de viață.

*

Am o disponibilitate seniorială în a aștepta rotirea tuturor guvernelor până la vortexul final, dispariția lor.

*

„Gândesc, deci exist” – René Descartes

Gândirea este doar o parte a existenţei tale. Unii există şi fără această parte, şi trăiesc mai bine ca tine. Gândeşte-te la asta.

*

Nu alergi după inspirație cu plasa de fluturi. Aștepți să ți se așeze singură, pe umăr.

*

Până să dispărem în metavers trăim în corealitate.

*

Inteligența artificială este o contrarevoluție a omului față de propria natură.

*

Muzeele sunt locurile de păstrare a moștenirilor.

*

Toată educația și cariera impostorilor trebuie puse între ghilimele, ca un citat, în afara căruia nu găsești nimic original sau de reținut.

*

Coborând în subsolul nostru găsim și prospețime și mucegai.

*

Suntem donatorii de sânge la secția de reanimare a propriilor amintiri.

*

Cel mai prost politician, un eufemism redundant, este cel în care s-a stricat politica.

*

Un geniu poate face capital din orice idee, proprie sau străină.

*

Cercurile olimpice sunt aureolele tuturor sportivilor.

*

Ședința unei coaliții la guvernare este un reactor de rearanjare a atomilor pentru viitoarea fisiune din societate, o explozie necontrolată produsă de incontrolabili.

*

Este o diferență între cei care vorbesc știința și cei care o fac.

*

Cea mai mare bogăție a lumii este apa. Thales se pare că a fost primul care i-a recunoscut valoarea. Dar în lipsa aerului și luminii lumea ar fi doar o meduză.

*

Cugetul are adâncimi. Absența lui ne poartă în abisuri.

*

Toți acești pezevenchi care-și spun politicieni sunt actori fără portofoliu care împotmolesc cetățenii în dezbateri false menite să mascheze adevăratele probleme.

*

Unele lucruri ar trebui să rămână la stadiul de teorie, sau de amenințare, altele, care n-ar trebui, rămân la stadiul proiectului de prefezabilitate sau de licitație eterne.

*

Muzica este un zgomot sub control și în general plăcut. Cu unele excepții.

*

Imitația poate fi un semn de măgulire pentru autorul originalului. Pericolul este dacă se răspândește ca o epidemie chinezească sau dacă obiceiul este ereditar.

*

Ceea ce nu a fost dovedit prin experiență trebuie pus la îndoială constant. Trebuie să rămânem la știință, la îndoială și la experiență.

*

Inocența nu este transmisibilă sau transferabilă. Culpabilitatea, da.

*

Revoluția domestică. De la domesticirea animalelor, am ajuns la domesticirea calculatoarelor. Între ele am domesticit aparatele casnice. Pregătim a patra domesticire, a biotehnologiei și ne pregătim de ultima, de propria domesticire prin IA.

*

În România, niciun partid nu-și conservă mumiile. Nu avem un partid conservator, toate se consideră progresiste, cu un trecut dubios și un viitor îndoielnic.

*

Brecht spunea că „dacă parlamentul și poporul nu se înțeleg, parlamentul dizolvă poporul”.

Credeți că Ciucă și Ciolacu au auzit de Brecht?

Un imbecil, nu știm cine, aruncă o lege în parlament și ceilalți, de regulă majoritarii, sar să o voteze. După care se întâmplă lucruri trăznite, legea se retrage ca apa mării la reflux. Alt murafletiu, iar nu știm cine, coboară smeul din înaltul camerei decizionale, îl strânge și se face nevăzut. Un fel de balon chinezesc de testare a opiniei publice. Care opinie? Poate opium.

Ne-au dus cu preșul, o săptămână, până s-au lovit de praguri, și de sus, și de jos. V-a durut, nelegiuiților? Să nu mai faceți!

*

Plătim molecula de hidrocarbură cu cifră octanică-satanică mare, după buget mică. O moleculă imorală, într-o interacțiune competitivă cu „sumă zero”.

Pentru molecule morale căutați cele șapte tipuri de cooperare care explică șapte tipuri de moralitate. Dar nu la benzinării sau guvern. Moralitatea este un sistem combinatoriu ca limba, bucătăria și muzica, după cum susține Oliver Scott Curry. Moralitatea este o salată de crudități, dar indigestă pentru prea mulți. Poftă bună!

*

România a devenit o țară hamburgher. Între 2 felii de infractori, una cu greii sus și alta cu semigreii jos, se află o umplutură de infractori mai ușori, puișori, printre care oamenii cinstiți sunt niște mirodenii captive, pentru o digestie ușoară.

*

După demitere mulţi competenţi se-arată.

*

Omul este cel mai mare paradox: și cauză și efect.

*

Să ieși în afara ta și în natură. Ce balsam pentru viață! Natura nu este întotdeauna la fel de bucuroasă.

*

Toate sufixatele cu -cracy, adică cu -crațíe, dar și cu gráție, sunt forme generate, degenerate, degenerabile și regenerabile din anacicloză.

*

Birocrația este una din formele „tari” de organizare umană. A doua este crima organizată. Amândouă pleacă din birou și trec pe la guvernare.

*

Birocrația a fost inventată de Jacques Claude Marie Vincent de Gournay, cel creditat cu expresia „laissez faire, laissez passer”, tradusă la noi prin „merge și așa”.

*

Dilema cu pensiile speciale scabroase și banii din PNRR, în care au intrat murafletiii puterii și funambulii politicii, care ar păpa și banii europeni dar și „banii statului” și nu se pot hotărî, îmi amintește de faimosul exemplu al „măgarului lui Buridan” care încerca să aleagă între două grămezi de fân la fel de ademenitoare și, lipsit de motive suficiente pentru a acționa, a murit de foame.

N-ar fi nicio pierdere.

*

Vrem să simplificăm lucruri ireductibile, dar complicăm inutil altele.

*

Învăţarea la vârste înaintate ar putea salva de la sine educaţia românească.

*

Înghițim cu noduri, când ne pomenește Adam. Nodul ăsta a fost cruțat de Alexandru Cel Mare.

*

Meteo. Norii lui Magellan, norul lui Morgan și norișorul din capul lui Marcel. Ce companie selectă!

*

Când te afli într-o funcție publică trebuie să fii cu mult mai mult deasupra suspiciunii decât soția lui Cezar.

*

Ce frați diferiți: sticla ordinară, haosul, și sticla cristal, ordinea.

*

Dacă chinezii vor conduce vreodată lumea, o vor face în limba engleză, având în gură o mandarină!

*

Fiecare zi este o noutate repetată, ternă sau surprinzătoare. Ne bucurăm să fim prezenți, cu speranța și nerăbdarea arheologilor pentru noi săpături și descoperiri.

*

Deocamdată am scris preistorie. Istoria va fi scrisă mai târziu când voi avea timp.

*

Mă simt în libertate forţată și tânjesc după o recluziune în insula Omului de miere.

*

Măreția se naște din constrângeri nu din relaxări.

*

Nu există problemă pe care muzica să n-o estompeze.

Drumeții pe marginea vremii