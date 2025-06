poeme de Neil Leadbeater

traducere & prezentare de Andreea Cristina Dumbravă

Neil Leadbeater, născut și crescut în Wolverhampton, Anglia, este poet, prozator, eseist și critic britanic stabilit în Edinburgh, Scoția. A studiat la Repton și a absolvit Facultatea de Litere la Universitatea din Londra, devenind ulterior membru în Federația Scriitorilor din Scoția. A publicat mai multe volume de poezie precum Hoarding Conkers at Hailes Abbey (2010), Librettos for the Black Madonna (2011), The Worcester Fragments (2013), The Loveliest Vein of Our Lives (2014), Ports of Call (2016), Finding the River Horse (2017), Punching Cork Stoppers (2018), Penn Fields (2019), The Gloucester Fragments (2022), Cityscapes and Other Poems (2023), Italian Air / Radiant Days (2024), printre altele. Scrierile sale apar în reviste și antologii internaționale și au fost traduse în franceză, nepaleză, olandeză, română, spaniolă și suedeză. Poemele de mai jos fac parte dintr-un volum în lucru inspirat de locuri mai puțin cunoscute din orașe britanice.

Aerodromul Halfpenny Green

Am intrat printr-o spărtură din gard

ca doi copii neastâmpărați

pe o pistă către aventură.

Ne testam aripile, strigam „Gata de zbor!”

și alergam ca vântul

cu brațele deschise,

sperând că o rafală de gradul 8

ne va lua pe sus.

„Din clipă-n clipă”, ziceai,

„am putea fi purtați

într-o călătorie spre stele!”

Dar, din cauza gravitației, am rămas

în acel loc abandonat.

Netulburați, calmi și destinși,

nici nu concepeam

să nu încercăm iar și iar și iar

până când ne-am golit de gânduri

și am revenit pe propriile picioare.

L-am văzut pe Bede în Portul din Tyne

Urmează stația Bede. Aveți grijă la coborâre.

La căile ferate, ai devenit faimos destul de târziu.

Nu-i decât încă o mostră de ireverență

dintr-o epocă a prost-crescuților. Acum

faci parte dintr-o linie secundară,

care ne duce departe de orașul îngrădit,

cu opriri frecvente pe traseu

– un nume anunțat printre celelalte nume –

Felling | Hebburn | Jarrow | Bede

rostind | crezul | sfânt | al cerului

către un popor care își aduce aminte

de măreția trecutului:

construirea unei flote de vase maritime

șantiere navale care îi erau odinioară

la fel ca pâinea sfințită.

Townwell Fold

De-a lungul și de-a latul țării

există toponime ca acesta:

unghere, alei, cotloane,

drumeaguri ce trec

prin urechea unui ac.

Aceste oboare sunt tot ce rămâne

dintr-un trecut bazat pe lânărie –

care ni s-a luat cu totul

din mâinile noastre, tuns

cu foarfecele de vântul schimbării.