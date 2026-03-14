www.egophobia.ro

e-revista EgoPHobia - ISSN 1584-6210

Erorile originii

Posted on Posted in EgoPHobia #88, filosofieTagged , , No Comments on Erorile originii

de Andrei-Alexandru Aldea

  1. Abominația

Poate nu rațiunea a creat confuzia, ci confuzia a zămislit rațiune. Simt asta în crizele de insomnie — tăișul bisturiului adânc în minte. Rațiunea asfixiază — gânduri care nu par ale mele gravitează către un vid.

Poate înainte de orice gând a fost doar un vid de posibilități nemărginite — confuzia. Din acel vid s-a desprins primul tipar. Din tipar — Abominația: timpul conștient, entropie încremenită, tânjind haos.

Un timp care gândește totul simultan. Fiecare carte citită, arsă — înaintea scrierii. Trăind primul strigăt, ultima suflare — și tot ce e cuprins între ele. Timpul, împovărat de omnisciență, a suflat conștiința în materie. Să se frământe în cranii prea înguste s-o cuprindă.

Acolo, neuronii s-au aprins în haos, făurind gând. Și animalul s-a văzut văzând.
De atunci îi purtăm suflul — o cicatrice a confuziei originale.

Uneori simt acest suflu ca pe o durere care nu e a mea. Operându-mi sufletul fără anestezie, timpului îi tai țesutul. Poate creierul nu e creator de sens, ci receptor al confuziei cosmice ce persistă peste tot.

Conștiința: confuzie organizată încercând a se înțelege. Răspunsul naște întrebare, rațiunea se adâncește în esența ei — confuzia. Iar eu mă afund odată cu ea, până la nelămurire.

  1. Prisma

Creierul s-a îndoit în percepție. Și a sădit tumoarea curiozității — să înțeleagă adevărul. Durerea devine masă de disecție, iar omul — cobai și bisturiu.

Adevăr sau percepție — a cui? Paranoicul nu poate fi dezamăgit — trăind dezamăgirea în nașterea faptei. Nu există dezamăgire fără speranță — iar speranța fără dezamăgire e doar credință. Paranoia: îmbrățișând absența speranței ca pe un părinte muribund.
Paranoicul e lipsit de credință — sau plin de luciditate?

Luciditatea de a te încrede în neîncredere până devii încrezător. Încrezător în obiectivitate — suma subiectivităților observate cinic. Tot subiectivism, rezonând cu vidul primordial.

Simt acest paradox, amputând orice interacțiune. Gesturi — membre ale întregului distorsionat. Gingășia copilului — ecuația manipulării. Zâmbetul partenerului — rugăciunea validării. Sfatul prietenului — geometria câștigului. Să ascundă inocența atâta meșteșug? Cu siguranță prisma-mi mutilează gesturile în ochii celorlalți.

Dacă toate prismele ar fi dezvăluite, s-ar anula reciproc? Sau ar distorsiona până la nerecunoaștere? Poate absența luminii e luciditate — reîntoarcerea în vid. Nu poți observa gândul fără a-l naște.

III. Parazitul timpului

Cu ultima suflare a ultimei conștiințe, dezordinea ar redeveni ordine. Sau poate timpul de-ar mai fi conștient — ar deplânge râzând acest gând. Cât există materie sau timp, rațiunea e sentință.

Odată ce parazitul conștiinței s-a stins din materie, confuzia va forma un nou tipar — în timp, prin timp. Același tipar, același parazit — reinfectând eterna gazdă.
Iar timpul din nou condamnat la rațiune, redevine Abominația — un zeu omniscient.

Forțat a vedea și trăi deodată fiecare bucurie, eroare și suferință. Toate amestecate într-o mâzgă puturoasă. Un puroi ce trebuie expulzat. Îl scuipă în materie — și-l drenează o clipă. Pentru timp o secundă de pace, pentru animal o eternitate de chin. Cândva ne-a suflat-o, acum ne-o scuipă. Dacă timpul însuși e degradat de această infecție, ce șanse avem noi să nu fim?

Poate de aceea în izolare, în rațiune, vidul seduce. Suntem gunoiul metafizic al unui zeu ce nu poate muri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top