butoiul cu spermă căminul 16

debut

de Marius Florea

aici stau cu toți ceilalți

zeii labagii și alcoolici îndesați în camere de câte cinci

spermatozoizi îmbuteliați

vor cuceri lumea într-o zi

sau vor ajunge vai de ei

e ori una, ori alta

în templul ce se uită brutal peste Cluj

peste strada Piezișă unde duduie muzica toată ziua și toată noaptea

unde culorile și umbrele nu dispar niciodată

templu uriaș

monument închinat spermei

un coi pătrat care-și va arunca sămânța curând peste lume

abia treci prin mulțimea de studenți de pe stradă

aici se trăiește cu adevărat

aici e gălăgia, nebunia, prostia

aici se trăiește, în nici un caz nu se gândește

și așa, copii, se evită depresia

mă vezi cum ejaculez pe Piezișă

peste studentele îmbrăcate sexy

din căminul hormonilor nestăpâniți și furioși

cum altfel să fie când siteurile porno sunt blocate

1000 de băieți și 0 siteuri porno

e ca și cum ar vrea să explodăm

mă vezi cum vomit de la etajul 8, from a room with a view

privești voma cum se scurge pe perete până la parter

alcoolul îmi urlă din vene: „mai vreau”

după seri și seri în baruri cu bere ieftină

seri pe bănci cu vinul la bidon

seri de petreceri îmbibate în tărie

tot nu mi-am potolit setea de alcool

setea provocată de o nerăbdare mare

căci mai e mult timp până când căminul ăsta o să mă ejaculeze în lume

nu există chef pentru studiu

e cald și mă prăjesc în suc propriu

într-un pat supraetajat

spunând glume proaste cu colegii de cameră

și suntem ca niște homosexuali când femeile lipsesc

suntem ca niște călugări din munți

păcătoși și asceți

ca niște cartofi prăjiți de la Mc

uleioși dar gustoși

ne prăjim creierele la laptopuri noaptea

și facem crize de nervi când nu merge netul

„I saw the best minds of my generation destroyed by madness”

și eu i-am văzut pe ai mei, și încă mai rău

vezi multe vara când toate ușile sunt larg deschise că e prea cald

sinestezie grotescă:

vezi cât de retardați suntem toți

cât de mult ne plictisim

câte prostii facem

auzi urlete de la geam

amendate de poliție cu 500 de lei

miroși cum pute baia a grajd duminica

că au femeile de serviciu liber

și intră mirosul până la tine în pat

trecem pe sub pervazuri pline de borcane de zacuscă și tigăi nespălate

gata să ne cadă în cap și să cădem lați direct lângă ghena de gunoi

să vină apoi proful ăla de mate celebru

care acum e gunoier

să ne arunce în ghenă

câteodată ne enervăm: „muzica asta nu se oprește niciodată?!”

asta atunci când vrem liniște

alteori punem noi muzică la maxim și ascultăm cum ne înjură cei de alături

„da’ mai terminați, în pula mea!”

acum mânânc liniștit niște felii de salam cam vechi

sunt zoioase și m-am murdărit pe mână

muzica NU se oprește niciodată

dar sunt liniștit

pot să zic și eu că filozofez

stau pe geam și mă gândesc la generația mea așa cum se gândea și „camaradul” Eliade

realizez că îmi place haotismul studenției

aproape la fel de mult ca liniștea de acasă

și cred că e nevoie de ambele în viața unui om

mă uit la priveliștea superbă

și mă minunez la fel ca-n prima zi

văd un apus, semn al sfârșitului

arșița anunță vacanța de vară

dar ăsta a fost doar primul an

și mai mult până ne ejaculează butoiul ăsta direct în lume

s-o cucerim dacă e fecundă

să ne ratăm dacă e stearpă