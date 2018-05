status 1.1

(ca prin oglindă)

de Marius-Iulian Stancu

mi s-a spus că ioana dunea a profețit că al 3-lea război mondial va începe de revelion [bogdan lypkhan].

patriarhatul e mort, zicea marx & engels în «manifestul comunist», «mișcarea feministă a biruit» [sumbrul viitor aparținând amazoanelor, adică al femeilor fără țâțe], mărturisea și hermann keyserling încă din 1928; deci, cu cine se tot luptă feministele până în ziua de azi? cu femeile care încă se excită la gândul de a fi penetrate [adică supuse] de bărbați.

un film fix ca scena în care joe vrea să se scufunde cu mama moartă [cu moartea pe moarte călcând], dar până la urmă se răzgândește [o lipsă de clar și distinct nu în sensul vreunui mister, ci cu sensul unei orientări necorespunzătoare a instrumentelor cinematografice, de aici absența oricărui semnal extra-pictural recepționat de eul spectator, și nici refn nu e să ne livreze icoane aproape saturate în care cuvintele devin de prisos, deși când îl vezi pe joe cu ciocanul spui drive], dar în care vine scena din bucătărie cu ucigașul mamei, împușcat de joe, cu ei întinși pe spate și ținându-se de mână în timp ce fredonează ceva ce se aude la radio –

– moment în care mărturisești că nu îți poți dori mai multe de la un film care rulează în anul domnului 2018 la cinema în mall.

ai grijă fată de mine că m-am însurat cu tine.

în privința problemelor feministe recente din literatura română, zic și eu ce zicea tipătescu: “zoe! fii bărbată…”.

epaminonda nicu. genul de nume cu care am fi putut reprezenta și noi ceva în istoria fotbalului.

cei de o altă orientare sexuală îmi sunt la fel de indiferenți cum îmi sunt majoritatea oamenilor. singura problemă la ei [vorbesc aici de cei pentru care, cum ar spune magistrul heidegger, existența nu este o permanentă stare de acoperire, simplei-prezențe a porcilor menită legiunilor de demoni nu îi găsesc utilitatea decât într-o măcelărie; să mă ierte pentru asta secta comuniștilor] este că sunt mai predispuși decât “il conformista” la orbirea potrivit căreia “sunt și eu perfect așa cum sunt…nu e nimic în neregulă cu mine” [emil rengle], situație în care te-ai ratat ca posibilitate și dai “la pompă” [plus 2] până la ἔσχατον fără să știi.

ce e marius chivu? marius chivu e cool.

umblătorii la cinema sunt foarte îngrijorați de suflețelul [lipsă al] ultimului blade runner. nu le-a spus nimeni că arta asta numită cinema nu a avut suflețel niciodată, și cum zicea joshi [șefa lui k], s-a descurcat foarte bine și fără.

i killed a white walker to this song once [Brody ArmBar] –

cum ar putea cel născut din femeie să fie mai puternic decât ea?

are palahniuk [parcă] o proză scurtă cu unu’ care face tot felul de experimente pe el, ca atunci când are erecție să se transforme cu totul [adică înghițit] într-o gigantică pulă. cam asta visează fetele [și nici atunci nu ar fi suficient]. pentru că pizda e o gaură neagră ideologică, așa că băieții ar face bine să o ia pe drumul invers, acela al castrării [adevărata sursă a puterii feminine], precum părintele teologiei [origen], până ajung la penetrarea angelică a fiecarui neuron feminin [anihilând-o adică].

un singur lucru supune pizda – banu’ [singurul răspuns găsit de bărbatul confruntat cu prea-puternica ideologie vaginală].