debut

de Ana Constantin

Am crezut că am văzut pământ și soare și foc

Într-o singură ființă, atunci când teiul începuse să se usuce,

În pustia noapte cu cioburi de urzici și plante,

Când jalnica existență a copacului vieții se spulberase

Din cauza unui fir de iarbă.

Am ales cimitirul din motive mai puțin personale

Motivele tale, nu ale mele

Deoarece eu nu aveam candela

Și am început să citim 1001 de nopți

Fiecare poveste fiind stricată de o arăboaică masochistă

În cămașă albă,

Pentru că sultanul era un mormânt gol care avea nevoie de un cadavru.

Am scris rimă peste rimă

Iar în capul tău era o melodie de război:

„Hristos a înviat din morți!”

Dar din păcate, nici măcar nu ai murit.

Viața era un întreg absurd existențial când era privirea-n privirea-ți

Un paradox al vremurilor de demult,

Iubirea platonică fiind depășită de un cadavru între 3 preoți.

Și m-am întrebat ce te-adus în viața,

Când cioburile din ochii tăi urlau după mine.

Ai ajuns să tai în carne vie tot ce ai visat vreodată,

M-ai făcut să mă simt ca o viespe într-un stup de albine

Când de fapt, pomul cunoașterii era cel care ne leagă pe amândoi.

Mă simțeam cuprinsă în lanțuri când lumina soarelui scânteia periculos

Deoarece pielea ta era ca luna, iar în minte îmi umblau șerpi

Hai să dansăm împreună.

M-ai înjunghiat în spate când mi-ai spus că nu poți să transformi vinul în apă,

Când ai spus că nu poți stinge focul din stomacul meu

Și totuși nu ai ochi de foc că altfel ți-i stingeam de mult.

Atmosfera toxică era ca un blocaj pentru mine

Când încercam să îți spun că te iubesc

Dar dragostea mea pentru distrugere,

O simțeam ca un cuțit în genunchi

O singură picătură de apa în deșert,

Shot-ul care i-a cauzat coma alcoolică adolescentului.

Nu mai vreau să privesc ochi căprui

Când beau whiskey la lumina soarelui,

Tu mi-ai luat locul în întuneric, distrugere, panică

dar viață.

Hai să fim iubirea-n iubirea-ți,

Că doar atunci când voi știi să te ador vei fi cu adevărat

Divinitate.