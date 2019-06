poem de Ionuț Manea

O viață ordonată

O viață ordonată

Este atunci când dormi

Cu degetele pe afară

Iubita o împarți

O parte tatălui tău

O parte prietenilor

Și ce mai rămâne o înghesui

Într-un tub din care trag toți

Ecourile se-mprăștie în cameră

Precum un fum albicios de lemn bun

O viață ordonată

Este atunci când o treci prin mașina de tocat carne

Sătul și sărac

În vintrele mele s-a așezat o ordine

Ca un fluture mort

În vintrele mele zac toate femeile pe care le-am iubit

Fără să-mi dau seama

În vintrele mele haosul e mic și neîngrijit

Ca un copil de țigan

Am plecat dis de dimineață să-mi găsesc jumătatea

Eterul sunt eu în cămașă de noapte

Fără sânii ei sunt amorf

O bucată de fier vechi îngropată în mraniță

Peste care trec șobolanii ritoși

Cu manualele sub braț

Citesc și se roagă

Cu sârg

Prefăcuți

Într-o ordine fragilă peste care bătrâna lună

Micționează în toiul nopții toate acele resturi

Cu care nu am știut ce să facem

Și râurile dușmanilor nepăsătoare

Aduc mici bucurii ce explodează

Exhaustivele plăceri în roiuri se ridică

Albinuțe neobservate

Elefanți aroganți

O viață ordonată este atunci când cântă cocoșii

Poeziile lor informe ispititoare

Gleznele tale sună așa

Când le întorc ca pe ceasurile vechi din antreu

Jocul mărgelelor de sticlă

Se manifestă ca un flux al conștiinței

Acolo în ultima ladă îndesăm rochiile de vară

Rochiile de seară fără să simțim nimic

Gusturile se clatină la vederea ei

Carnea se urnește din loc

Și pleacă de capul ei prin găurile amintirilor

Legea melcului se propagă prin intestinele neînțelese

Dar avide

Numerotăm senzațiile

Le-nchidem într-un ochi de sticlă

Prin care lumea se vede ca o fată moartă

Întinsă și supusă legilor gravitației

Atunci când preotul te-a întrebat

Se legănau degetele lui vulnerabile

Pe corzile unui capelan mic și îndesat

Tu ezitai și era suficient

Se evaporau toate gândurile crescute la fermă

Grase și roșii

Glasurile încapsulate în plămânii greierilor

Se rostogoleau peste câmpul proaspăt arat

Mai eram și noi prin preajmă

Râdeam copios

Sub sânul gigantic încărcat

Peste noapte devenim larvele propriilor vise

La care am trudit

Fără să tragem concluzii iluzorii

Soarele de după dealuri ne-a așezat în pătuțurile noastre

Ca la început

Deschiși și intransigenți

O viață ordonată este atunci când genele se aliniază cuminți.