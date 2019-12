status 1.5

(ca prin oglindă)

de Marius-Iulian Stancu

once upon a time … in hollywood va rămâne în istoria filmului drept cea mai reprezentativă peliculă pentru felul în care tarantino a văzut așa numita artă cinematografică [vorbesc deja la trecut pentru că după un film de autor reușit, singurul în cazul lui tarantino, orice regizor ar trebui să se retragă dedicându-se contemplației]. cu adevărat, în pulp fiction am întâlnit genialul, însă, doar în once upon a time … in hollywood tarantino ne mărturisește cum este filmul – o poveste prin care o istorie alternativă conspiră împotriva a ceea ce subiectul percepe în mod obișnuit ca real pentru a stiliza această realitate, adică pentru a o face umană.

în noul puritanism teoretizarea genitalului părăsește sfera estetică și se transformă în ideologie politică, cu frumusețea [veșnic elitistă] văzută drept principalul dușman de clasă în calea corectitudinii.

lucrez la un curs despre incorectitudinea politică și binefacerile ei.

elita decide arta pentru totdeauna. parcursul artistic al unui comunist consecvent, “la strung, la șaibă” merge.

grimasele pe care le are în timpul discursurilor sale greta thunberg nu sunt frumoase la femeie decât în ipostaze orgasmice.

acesta este melosul prin care va începe interogatoriul celor căzuți în împărăția viitoare – https://www.youtube.com/watch?v=xrJd059ibws&feature=share

ernst schertel avea dreptate și ceea ce a părut că s-a sfârșit e pe cale să înceapă din nou: „cultura începe să fie pregătită pentru a-și ataca rădăcinile…orice pas înainte a devenit asemeni unei lovituri de topor…este produs conceptul unui adevăr total și nou și, împreună cu el, un concept total și nou de înțelegere. cu cât suntem mai preciși în gândirea noastră cu atât devenim mai conștienți de neclaritatea fundamentelor gândurilor noastre.”

din perspectivă libidinală cea mai bună formă de guvernare este imperiul.

din caracterul eminamente repetitiv al fantasmei sexuale, tehnicile coitale, la început variate, devin în cele din urmă imposibile, iar actul fizic din ce în ce mai violent nu se va putea săvârși orgasmic decât prin anihilare.

#

în 1925 hitler

dorește să fie fotografiat

iată un bărbat care vrea

să cucerească

#

să ajung în așternuturile tale

a fost ca în unternehmen barbarossa

#

o femeie dorită este întotdeauna

o femeie moartă

#

cum te-aș descrie:

ai venit dintr-un oraș mic

într-un oraș mai mare.