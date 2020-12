Straniul caz al Doctorului Eliade și al Domnișoarei Christina

(Studii fantastice)

de Oliviu Crâznic

M. Eliade (1907-1986) a fost un filozof, istoric al religiilor, mistic (întreaga viață și operă îi sunt profund marcate nu doar de teoriile, ci și de practicile spiritualității orientale) și prolific scriitor român, recunoscut și apreciat pe plan internațional („doctor honoris causa” al universităților, repectiv membru ori membru-corespondent al academiilor din mai multe țări).

Din punct de vedere al teoriei literare, Domnișoara Christina (1936) aparține stilului funcţional beletristic, curentului literar decadentist (G. Călinescu asocia această operă literară romantismului, dar, în opinia noastră, Domnișoara … se încadrează, mai degrabă, în curentul literar succesor), categoriei estetice a fantasticului, genului literar epic, speciei literare a romanului (nuvelei, după unii critici – ne raliem însă opiniei concurente, aflate în concordanță cu subtitlul ediției „princeps”) gotic, subspeciei literare a goticului supranatural.

Pentru subiectul romanului, reluăm aici prezentarea pe care am realizat-o cu altă ocazie, considerând-o edificatoare: „Pictorul Egor, profesorul Nazarie şi un doctor de la oraş se trezesc captivi într-o mreajă de vrăji şi vise otrăvite, la conacul unei boieroaice destrăbălate şi de mult moarte. Dar strigoii se pot ridica din mormânt pentru a bea sângele inocenţilor, căci moartea nu este întotdeauna definitivă…”.

O primă observație implică necesara paralelă cu faimosul roman Dracula: M. Eliade pare a fi dorit să ofere o replică autohtonă operei lui B. Stoker. De altfel, personajul principal negativ creat de autorul nostru aduce mai mult cu vampirii literaturii occidentale („miresele” arhicunoscutului Conte nu sunt, nici pe departe, singurul exemplu; să ne amintim de Moarta îndrăgostită a lui Th. Gautier, de Carmilla lui J.Sh. Le Fanu ș.a.m.d.), decât cu strigoii ori cu moroii folclorului românesc. Aceasta nu înseamnă, însă, că specificul național (ușor identificabil în decor și în dialoguri, chiar dacă nu și în intrigă) ori auctorial (conotațiile metafizice) sunt absente în Domnișoara Christina; subiectul nu se dovedește original, dar modul în care a fost tratat include suficiente elemente de originalitate.

Pentru a doua observație, ne vom opri puțin asupra Cuvântului-înainte, în cadrul căruia M. Eliade se delimitează ferm de fantaștii romantici germani (de care îl apropia G. Călinescu) și de fantasticul unor autori precum E.A. Poe. Această delimitare este, însă, în mod evident artificială și ne pare a nu fi altceva decât o manifestare a orgoliului scriitoricesc: Domnișoara Christina este efectiv „împănată” cu trimiteri, directe și indirecte, la creațiile goticului apusean – de la epigraf, până la cărțile din biblioteca „strigoaicei”. Desigur că diferențe între creația lui M. Eliade și cea a predecesorilor săi romantici și decadentiști există, dar acestea nu au, în nici un caz, anvergura unei „rupturi de tradiție”, semnificând, mai degrabă, o simplă și firească adaptare a speciei literare.

În al treilea rând, dorim să menționăm soarta nedreaptă pe care a avut-o acest roman – atipic lui M. Eliade, probabil cea mai „occidentală” scriere a sa: chiar dacă după căderea regimului comunist din România autorul a fost introdus în programa de bacalaureat, au fost selectate, în acest scop, creații mult inferioare (cum ar fi, spre exemplu, La țigănci) – și, totodată, mult mai puțin atractive pentru cititorul adolescent (stârnirea ori dezvoltarea apetitului pentru lectură reprezintă un factor demn de luat în considerare în stabilirea programei școlare, în special într-o vreme în care ne plângem constant – și nejustificat, dar acesta este un subiect pe care l-am mai abordat și îl vom mai aborda cu alte ocazii – că „noile generații nu mai citesc”).

În sfârșit, faptul că romanul a avut parte de două ecranizări, ambele imperfecte, totuși îndeajuns de reușite (în anii 1992, respectiv 2013), precum și de numeroase traduceri (în limbile: franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, japoneză etc.), denotă un interes public care subzistă, remarcabil, în ciuda trecerii timpului (inclusiv pe plan internațional). Se impune, astfel, o reevaluare critică a importanței acestei opere în istoria literaturii române. În opinia noastră, fără a se ridica la nivelul Arancăi lui Cz. Petrescu, rămâne unul dintre vârfurile beletristicii eliadești, alături de scrieri precum Maitreyi ori Nopți la Serampore (aceasta din urmă, de asemenea subapreciată și cu un potențial succes cultural, până în prezent, insuficient exploatat).

Despre autorul rubricii:

OLIVIU CRÂZNIC (n. 1978) este scriitor (prozator și poet), traducător literar, antologist, critic literar, conferențiar şi consilier juridic.

