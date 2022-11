de Ștefan Bolea

I

visez la o cloacă de fier

născătoare de viermi

un parasolar la umbra căruia tancul adapă

tihnit

viață fără limite

și moarte fără limita vieții

bufonul ascute falusul pe grumazul pufos al profetului

iar acele din orbitele țarului cad lichefiate

II

I have enough tears to send a rocket from the Moon to Venus

and enough spite to hang it on the rings of Saturn

III

lacrimi de marmură

în palatul de cleștar

inimi de ambră

pe masa de tâmplar

iertare, chiar și pentru mine

chiar și pentru tonți

scoți limba

din V eliberezi săgeata

care-l mutilează pe anti-patriarh

tipăriți bancnote

nerone vă mulțumesc

IV

lacrimi feline

În templul desecrat

lacrimi de flamă

în domul blestemat

iertare, chiar și pentru privighetori

muști mărul

dar himalaia de azi e pampasul de ieri

odium humani generis

asinul mușcă nada de gambă

V

lacrimi cabaline

în marea de plumb

binge eat my tears

cross it back and forth

iertare, chiar și pentru rechini

să vă înecați în supă

dorsala respectuos vă urez

muști caria

caria mușcă înapoi

cain abel mircea baiazid adam tamerlan

Abisinia