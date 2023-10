poem de Anthony Joseph

(egoRainbow)

traducere & prezentare: Monica Manolachi

Anthony Joseph este un scriitor și muzician născut în insula Trinidad în 1966. A fost crescut de bunici și, din 1989, locuiește în Marea Britanie. Scrie o poezie influențată de ritmuri de calipso și jazz, suprarealism și spiritualitate baptistă. Este autorul mai multor colecții de poezie: Desafinado (1994), Teragaton (1998), Bird head son (2009), Rubber orchestras (2011) și Sonnets for Albert (2022). În 2023, i s-a acordat prestigiosul premiu T. S. Eliot pentru poezie și a devenit mebru în Societatea Regală pentru Literatură, fondată în 1820. În calitate de romancier, a publicat The African origins of UFOs (2006), Kitch: a fictional biography of a calypso icon (2018) și The frequency of magic (2019). Predă scriere creativă la King’s College din Londra.

Conductorii misterului său

pentru Albert Joseph

În ziua în care tata s-a întors de pe mare,

rupt și chipeș,

l-am văzut umblând prin savană

și am știut imediat: el era.

Mersul însuflețit, pălăria fermecătoare –

serifele din numele său

~ vibrau ~

pe buzele mele.

În camera lui de burlac din El Socorro, în acel an

își punea caseta la boxa aia tăiată cu fierăstrăul.

Bobina bâzâia și difuzorul sărea,

dar femeile de la plantația de cocotieri

veneau să-i asculte

poveștile de călătorie.

Magazin, zicea, și-a făcut la răspântia Goose Lane.

Destul de urât, din prefabricate –

Ai grijă pe unde mergi,

să nu dai cu Datsunu’ în gard.

Și în baraca asta ce vindea? Mango roșu,

bomboane mentolate și tamarine.

Grilajul din sârmă îi ascundea bine suferința.

Până când magazinul a dat faliment,

a dărâmat șandramaua

și a luat-o spre est

în satul Entreprise.

Baraca, zicea, tot din prefabricate.

Lemn, zicea, a pus niște uscături din pădure.

Acoperiș, zicea, niște galvanizată. La

vârsta lui, îl apucase

pasiunea pentru lemnărie.

Mi-am petrecut noaptea aceea acolo,

cu cicadele zumzăind pe cerul senin din sat.

Deși nicio cameră nu era terminată

și tristețile se pitiseră toate. Eram

cu tata

și aș fi rămas

dacă m-ar fi rugat.

Velur maro,

ghete pentru deșert

cu opt găuri de șiret. Pantaloni bej

evazați, cu tiv întors de 5 cm.

Era un mit. Intrase în legendă.

Odată i-am atins gheata

să văd dacă tata este adevărat.

Dincolo de marginile îngălbenite ale fotografiilor

și de cântecele pe care le cântam,

voiam să îl aduc înapoi

din largul mării și din agoniile

distanței.

Cicatrici zdrobitoare. Nu mi-a scris.

Avea mâini mici, pentru lucrări de tâmplărie fină.

Cu degetele mângâia fibra de pin.

Și râurile umflate ale venelor,

ridurile adânci ale propriei carisme,

cicatricile – harta din palme –

erau scumpii conductori ai misterului său.

Aiyé Olokun.

Și s-a întors mirosind a mare.

poem de Anthony Joseph