poeme de Lena Khalaf Tuffaha

traducere & prezentare de Amira Ludwig
Lena Khalaf Tuffaha este o poetă, eseistă și traducătoare arabo-americană, cu rădăcini palestiniene, iordaniene și siriene. În scrierile sale explorează exilul, identitatea, pierderea și rezistența culturală. Este autoarea volumelor Something About Living (2024), Kaan and Her Sisters (2023) și Water & Salt (2017). Traducerile și poemele ei au fost premiate în mai multe rânduri, fiind recunoscută pentru vocea sa etică și profund lirică.
Ultima șansă: variante
pentru cei din marele marș al întoarcerii
Gardul nu rezistă.
Sârma nu mai are ghimpi, se înmoaie și devine fir de mătase.
Trăgătorii rămân fără gloanțe.
Deșertul, ca de fiecare dată, înflorește cu de la sine putere.
Trăgătorii sunt distrași, le trimit mesaje iubitelor.
Trăgătorii sunt orbiți de fumul cauciucurilor noastre în flăcări.
Trăgătorii se întreabă dacă ne vor mai vedea vreodată sfârșitul.
Gardul nu rezistă.
Trăgătorii își iau o pauză pentru masa de prânz.
Gloanțele se topesc în încărcătoare.
Gloanțele se dezintegrează când ating cuvântul PRESS de pe vesta lui Yasser.
Știrile întrerup, în sfârșit, liniștea din jur.
Gloanțele se îndepărtează singure de craniul băiatului.
Cu aripi la sandale, băiatul plutește pe deasupra gloanțelor.
Trăgătorii nu trag în medicii care evacuează răniții.
Trăgătorii se uită în ochii unuia dintre noi și înțeleg.
La spital sunt suficiente pungi cu ser fiziologic.
Trăgătorii trag și ratează iar și iar și iar.
Îi depășim pe trăgători.
Înmormântăm morții la gard, lăsându-le rădăcinile
să înflorească în cealaltă parte a casei.
La sosire
Va trebui să specificați motivul vizitei.
Nu spuneți: pentru că vreau să umblu pe drumuri vechi
și să mângâi ziduri de piatră de culoarea pielii mele.
Va trebui să specificați motivul vizitei.
Nu spuneți: pentru că măslinii sunt gata de recoltă
și voi ademeni fructele din copaci,
le voi presa în aur lichid.
Va trebui să specificați motivul vizitei.
Nu spuneți: deoarece casa părinților mei
stă încă pustie pe o faleză cu vedere la mare,
obloanele verzi pe care bunicul tocmai le vopsise
rămân închise ermetic,
iar armata a scris despre proprietari
că-s absenți.
Va trebui să specificați motivul vizitei.
Nu spuneți: fiindcă duc rugăciuni în valiză
pentru un popor care așteaptă,
și le voi desfășura
ca pe niște fețe de masă brodate cu versuri
și le voi întinde peste țară.