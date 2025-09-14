poeme de Lena Khalaf Tuffaha

traducere & prezentare de Amira Ludwig

Lena Khalaf Tuffaha este o poetă, eseistă și traducătoare arabo-americană, cu rădăcini palestiniene, iordaniene și siriene. În scrierile sale explorează exilul, identitatea, pierderea și rezistența culturală. Este autoarea volumelor Something About Living (2024), Kaan and Her Sisters (2023) și Water & Salt (2017). Traducerile și poemele ei au fost premiate în mai multe rânduri, fiind recunoscută pentru vocea sa etică și profund lirică.

Ultima șansă: variante

pentru cei din marele marș al întoarcerii

Gardul nu rezistă.

Sârma nu mai are ghimpi, se înmoaie și devine fir de mătase.

Trăgătorii rămân fără gloanțe.

Deșertul, ca de fiecare dată, înflorește cu de la sine putere.

Trăgătorii sunt distrași, le trimit mesaje iubitelor.

Trăgătorii sunt orbiți de fumul cauciucurilor noastre în flăcări.

Trăgătorii se întreabă dacă ne vor mai vedea vreodată sfârșitul.

Gardul nu rezistă.

Trăgătorii își iau o pauză pentru masa de prânz.

Gloanțele se topesc în încărcătoare.

Gloanțele se dezintegrează când ating cuvântul PRESS de pe vesta lui Yasser.

Știrile întrerup, în sfârșit, liniștea din jur.

Gloanțele se îndepărtează singure de craniul băiatului.

Cu aripi la sandale, băiatul plutește pe deasupra gloanțelor.

Trăgătorii nu trag în medicii care evacuează răniții.

Trăgătorii se uită în ochii unuia dintre noi și înțeleg.

La spital sunt suficiente pungi cu ser fiziologic.

Trăgătorii trag și ratează iar și iar și iar.

Îi depășim pe trăgători.

Înmormântăm morții la gard, lăsându-le rădăcinile

să înflorească în cealaltă parte a casei.

La sosire

Va trebui să specificați motivul vizitei.

Nu spuneți: pentru că vreau să umblu pe drumuri vechi

și să mângâi ziduri de piatră de culoarea pielii mele.

Va trebui să specificați motivul vizitei.

Nu spuneți: pentru că măslinii sunt gata de recoltă

și voi ademeni fructele din copaci,

le voi presa în aur lichid.

Va trebui să specificați motivul vizitei.

Nu spuneți: deoarece casa părinților mei

stă încă pustie pe o faleză cu vedere la mare,

obloanele verzi pe care bunicul tocmai le vopsise

rămân închise ermetic,

iar armata a scris despre proprietari

că-s absenți.

Va trebui să specificați motivul vizitei.

Nu spuneți: fiindcă duc rugăciuni în valiză

pentru un popor care așteaptă,

și le voi desfășura

ca pe niște fețe de masă brodate cu versuri

și le voi întinde peste țară.