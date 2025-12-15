poem de Andreea Sepi

O pasăre de toamnă

Ce poți să scrii pe aripa unei berze?

De jos, pare un avion de hârtie.

Franjurii negri cu care e tivită sunt oare

cerneala scursă de pe pagini?

Toamna, berzele par

penițe înmuiate cu care zborul își scrie povestea

pe cer sau poate șterge dârele

tuturor celorlalte povești

ucise până la ea.

E toamnă, barza planează deasupra

capetelor noastre, deasupra

câmpurilor inundate și brune, deasupra

privirii pe care mi-o aruncă

stăpâna unui câine

în buza digului

de pământ.

Oare a descifrat

ea ceva?

Îmi cârnesc gâtul după aripile larg deschise, iar femeia

îmi zâmbește.

De parcă am fi descifrat împreună

totul.