poem de Andreea Sepi

O pasăre de toamnă

 

Ce poți să scrii pe aripa unei berze?

              De jos, pare un avion de hârtie.

Franjurii negri cu care e tivită sunt oare

cerneala scursă de pe pagini?

              Toamna, berzele par

              penițe înmuiate cu care zborul își scrie povestea

              pe cer sau poate șterge dârele

              tuturor celorlalte povești

              ucise până la ea.

E toamnă, barza planează deasupra

              capetelor noastre, deasupra

              câmpurilor inundate și brune, deasupra

              privirii pe care mi-o aruncă

              stăpâna unui câine

              în buza digului

              de pământ.

Oare a descifrat

              ea ceva?

Îmi cârnesc gâtul după aripile larg deschise, iar femeia

îmi zâmbește.

De parcă am fi descifrat împreună

totul.

 

 

