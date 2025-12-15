Ce-mi doresc de la Academia Română

[egoZaur]

de Sorin-Mihai Grad

După ce acum trei decenii și ceva ne-a ordonat să scriem cu â și sunt, Academia Română s-a remarcat în ultima vreme doar prin refuzarea candidaturii lui Mircea Cărtărescu, deși s-ar putea ocupa și cu lucruri mult mai utile, care ne-ar putea simplifica puțin existența. Voi pomeni aici doar două idei, dar sunt sigur că se pot găsi, fără mari eforturi, mai multe.

Prima provine (pentru mine) de la răposatul George Pruteanu, care ne explica-n emisiunea lui Doar o vorbă „săț-i” mai spun că ar fi cazul să scriem sait, nu site, de exemplu. Dacă s-a putut cu ofsaid sau fotbal (cu varianta futbol), de ce să nu scriem sait și uikend? În felul acesta am scăpa de dileme precum site-ul, site’ul sau situl, care ar deveni saitul, cum de altfel pronunțăm acest cuvânt. Însă, până să se trezească academia să ne poruncească să scriem așa, vom schimonosi în continuare variantele articulate și de plural ale englezismelor care în ultima vreme s-au pripășit pe la noi.

A doua idee vine de la modul în care germanii-și pot reprezenta literele cu diacritice: ä este ae, ö – oe, ü – ue. Acest sistem ajută atât la transcrierea unor cuvinte germane în alte limbi, cât și pe internet (la nume de domenii ori când nu se folosește o tastatură germană). Noi avem chiar mai multe astfel de litere, însă nu și o regulă coerentă pentru a le reprezenta cu ajutorul literelor latine de bază. Așa că ș e uneori sh, alteori doar s, ț – tz sau t, pe când ă, â și î își pierd, de obicei, semnele distinctive sau devin bizarerii ca a~, a^ sau i^. Iar când dai pe internet de mita, poate fi vorba de mită, mâță, mâța, mata sau chiar Miță.

Mi-e clar că regulile care ar fi impuse de academie ar fi contestate (sau măcar contestabile), însă, la fel cum a fost cu sunt, s-ar impune în cele din urmă. Iar de câștigat am avea cu toții, atât pentru că nu ne-am mai bate capul cum să scriem unele cuvinte importate sau când nu avem la dispoziție tastatură românească, cât și când e vorba de a înțelege mai rapid ce citim. De ce să se ocupe academia de așa ceva? Pentru că sunt chestiuni similare unora în care s-a implicat deja și pentru că are atribuția de a îmbunătăți ortografia. Degeaba propun eu ca ș să se oficial scrie sh când nu se poate altfel sau scriu saituri. În schimb, Academia Română este autoritatea principală în stabilirea normelor ortografice ale limbii române.