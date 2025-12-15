Announcement: EgoPHobia #87 — sumar

~ editorial
>>> Ștefan Bolea – catafalc var. V
~ articole
>>> Sorin-Mihai Grad – … [rubrica “egoZaur”]
>>> Mihai Bogdan Lupescu – Întrebări comode și durabile [rubrica “cuvinte afurisite”]
>>> Radu-Ilarion Munteanu – 80 de ani [rubrica “pricinaşul de serviciu”]
~ critică
>>> Alexandra Medaru – Stephen King, Închisoarea îngerilor [rubrica “arena culturală: cartea & filmul”]
>>> Valentina Negoiță – “Aici e inima mea” de Cristina Nemerovschi
>>> Ana-Maria Negrilă – Un zeu năruit [rubrica “o istorie de buzunar”]
~ poezie
>>> Pedro Pietri – poeme [rubrica “egoRainbow”] [traducere & prezentare: Monica Manolachi]
>>> Sylvia Plath – poem [traducere & prezentare: Alexandra Ciubeică]
>>> L. M. Rivera – poem [traducere & prezentare: Alexia Ciopănoiu]
>>> Marilyn Nelson – poem [traducere & prezentare: Mircea Cărăbulea]
>>> Gerald Stern & Elaine Equi – poeme despre cărți și biblioteci [traducere & prezentare: Paul-Daniel Golban]
>>> Jennifer Wong – poem [traducere & prezentare: Ana Maria Catindatu]
>>> Matthew Zapruder – poeme [traducere & prezentare: Robert Coman]
>>> Alina Monica Turlea – poeme [rubrica “lecturi potrivite/recomandate de Alexandra”]
>>> Andreea Sepi – poem
~ proză
>>> Rodica Bretin – Moartea lui Arthur
>>> Nicoleta-Cătălina Gal – Zgârcă [fragment de roman]
>>> Rodica Bretin – Piki şi batălia florilor
>>> Georgiana Ilie – Peste ocean
>>> Ștefan Toma – Până vin băuturile
>>> Margareta Teodorescu – Fiicele naturii
~ filosofie
>>> Ana Bazac – The contents of life as “antidote” to death
>>> Valentina Negoiță – Contextul Rinocerilor
~ English
>>> Mykyta Ryzhykh – poems
>>> Stephanie Suh – poem
>>> Denisa-Maria Tudor – Fresh meat
>>> Bill Tope – Mixed Bag
>>> Dominik Slusarczyk – Slusarczyk on Matthias Grünewald 3: An Analysis of ‘The Mocking of Christ’
>>> Nolo Segundo
– The Delusions of ‘Modern’ People
>>> Paweł Markiewicz – poem
>>> John Grey – poems
>>> Douglas Young – The Hole in the Wall
>>> Kenneth M. Kapp – It’s not Fair
>>> Zygmunt Nowak Solinski – The Day God Cancelled Heaven
>>> Jonathan Ferrini – Used Steinways
>>> Kevin Johnson Murillo – Something or Other
~ imagini
>>> Edward Michael Supranowicz – some observations?
>>> Tony Brinkley – Icons of War