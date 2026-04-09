poeme de Anca-Marcela Nădășan

(Lecturi potrivite/recomandate de Alexandra)

Foame

Am o foame de mine

ce-mi răstoarnă tot ce știam

că port pe picioare.

Mă în-ghe(suie) în inimă

și mă doare îndulcit

când pot întoarce

tot ce am scris în piele.

Îmi trântește

scheletul în carne,

dar sunt atât de flămândă,

încât pot înghiți

toate semnele de punctuație din viața mea.

Pot pune punct la începutul enunțului.

Sete

Cuvântul nu mai străbate

prin spațiul dens

al undelor uzate

de tunuri fumegânde și vedete

mestecate la infinit.

Inima orbecăie

după corpuri articulate

ca să bea sunete calde.

Alăturate.

Arsură fină

În pat stau doar tăcerea mea

și tăcerea ta. Un zid

din pietrele care se conțin

fără să vorbească

despre râs și poveștile

care topeau mâinile

în arsuŕă fină.

Zidul e acoperit de promoroacă.

În așternutul ăsta

primăvara miroase a uitare.

Imoral

Mă urmărește vocea asta

ce nu se mai oprește

în creierul

legat imoral de inimă.

Din vorbele nerostite atâta vreme

care s-au adunat în gât

ca să ardă.

Au venit la mine, cu cenușa atârnând;

când se cațără pe limbă

le strivesc,

înainte să ardă.

M-au privit în ochi râzând

și au început să curgă.

Ecou

E liniște în casă.

Îmi odihnesc capul în mâini:

cine sunt

în ziua care se prelinge

măturând aspru

timpul pe care îl am?

O casă

lustruită pentru sărbătoare,

un trup

ce dansează în cuplu,

mâinile

care mângâie un creștet,

instituția

de prelucrare a minților necoapte.

Îmi țin capul în mâini.

Ecoul “eu”

mi se sparge în palme.

Despre autoare:

Anca-Marcela Nădășan (n. 1974) a absolvit Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Este profesoară de limba și literatura română. Scrie dintr-o intersecție tensionată între rigoarea filologică și nevoia de deconstrucție anatomică a trăirii. După ani de viețuire în interiorul limbii ca sistem de norme, poezia este pentru ea o reacție fiziologică, un „spasm al trăirii” care refuză șlefuirea academică. Textele sale explorează uzura domestică, degradarea memoriei și mecanica fină a suferinței, utilizând un limbaj clinic, rece, care caută să atingă „fibra ființei” de sub țesăturile sociale opace.