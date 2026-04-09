poeme de Florentina Lăcrămioara Slădariu

(Lecturi potrivite/recomandate de Alexandra)
Magdalene
M1
șterg de șaptezeci de ori câte șapte
răbojul de cretă arsă
slovele substantivului propriu
din cenușa lui
cu pumnul împrăștii mana
luați și mâncați acesta este trupul meu
M2
mă inventezi în fiecare noapte
să ai ce ucide dimineața
secționezi chirurgical nervul
porții egale cu ficații
boabe de lux câinilor de cartier
în ierarhia terorii
dumnezeu e amator
față de colțul galben al geloziei
M3
sub ochiul tău
goliciunea încearcă să reziste
biblie pe margine scrisă
începutul și sfârșitul
rozariului
printre pliurile rasei
răstignit deasupra jartierei
cuiul ține pulsul
M4
cu degetul ud de Bumbu trasez harta vămilor
amare și uscate de la începutul căprui
până la sfârșitul Evului
nu te teme eu sunt cu tine
tu ești veacul meu lung
raiul o eroare de împletire
lipit cu resturi de timp
M5
desfac peștele fierbinte
culeg atentă os după os
prin gustul de fum și sare
îl aud pe iuda îngrijorat de prețuri
cum petru se jură că știe să moară
un cor de voci maligne
îmi cunosc locul
adâncitura umărului tău cheamă
m-am întors să-ți întind
bucata cea mai bună
a înghițit-o pământul
Despre autoare:
Florentina Lăcrămioara Slădariu (n. 1984, Galați) este poetă și prozatoare, stabilită în Anglia. A absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, 2009.
A debutat literar în Revista Astralis nr. 4(20)/2023, București. Are apariții de poezie și proză în revistele Astralis (2023, 2024, 2025), Helis (Slobozia, 2024), Planeta Babel (București, 2024, 2025, 2026) și Meridianul Timișoara (2024). Este listată pe platforma Bursa Scriitorilor. Poezia sa este citată în romanul Manuscrisul, Bursa și Bibliotecarul de G. P. Ermin și Kazuo Mori (Crux Publishing, 2026). Lucrează la volumul de debut Magdalene.