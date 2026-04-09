poeme de Florentina Lăcrămioara Slădariu

(Lecturi potrivite/recomandate de Alexandra)

Magdalene

M1

șterg de șaptezeci de ori câte șapte

răbojul de cretă arsă

slovele substantivului propriu

din cenușa lui

cu pumnul împrăștii mana

luați și mâncați acesta este trupul meu

M2

mă inventezi în fiecare noapte

să ai ce ucide dimineața

secționezi chirurgical nervul

porții egale cu ficații

boabe de lux câinilor de cartier

în ierarhia terorii

dumnezeu e amator

față de colțul galben al geloziei

M3

sub ochiul tău

goliciunea încearcă să reziste

biblie pe margine scrisă

începutul și sfârșitul

rozariului

printre pliurile rasei

răstignit deasupra jartierei

cuiul ține pulsul

M4

cu degetul ud de Bumbu trasez harta vămilor

amare și uscate de la începutul căprui

până la sfârșitul Evului

nu te teme eu sunt cu tine

tu ești veacul meu lung

raiul o eroare de împletire

lipit cu resturi de timp

M5

desfac peștele fierbinte

culeg atentă os după os

prin gustul de fum și sare

îl aud pe iuda îngrijorat de prețuri

cum petru se jură că știe să moară

un cor de voci maligne

îmi cunosc locul

adâncitura umărului tău cheamă

m-am întors să-ți întind

bucata cea mai bună

a înghițit-o pământul

#

Despre autoare:



Florentina Lăcrămioara Slădariu (n. 1984, Galați) este poetă și prozatoare, stabilită în Anglia. A absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, 2009.

A debutat literar în Revista Astralis nr. 4(20)/2023, București. Are apariții de poezie și proză în revistele Astralis (2023, 2024, 2025), Helis (Slobozia, 2024), Planeta Babel (București, 2024, 2025, 2026) și Meridianul Timișoara (2024). Este listată pe platforma Bursa Scriitorilor. Poezia sa este citată în romanul Manuscrisul, Bursa și Bibliotecarul de G. P. Ermin și Kazuo Mori (Crux Publishing, 2026). Lucrează la volumul de debut Magdalene.