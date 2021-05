Poeme de Cristina Alexandra Boncea

(Lecturi potrivite/recomandate de Alexandra)

vremea pentru scris

puteri se revelează, cum n-aș mai fi crezut

atins-am doar cu degetul cerul nemărginit

și prin universalii eu doar m-am perindat

acum pătrund de-a dreptul, acum m-am transformat

ceea ce în trecut era a mea lumină

și-a găsit astfel sursa, a trecut prin oglindă

mi-este permis acum să pășesc în Real

s-aduc spre oameni daruri cum ei n-aveau habar

am în palme o sferă și-aproape mă orbește

e chiar natura mea ce ia formă trupește

mă poartă precum aripi, mă sprijină-n abis

acum stați să vedeți, e vremea pentru scris.

La început a fost…

nu îndrăznesc să cred în șerpi și lighioane

ce-și zvântă cozile fărâmițând icoane

care apar subit când te pornești la drum

înspre Cunoaștere, înspre un alt tărâm

apar ca umbrele pe zidurile minții

te fac să-ți renegi credința în toți sfinții

eu nu cred în șerpi, nici ei nu cred în mine

puterea lor e falsă și nu le aparține

să crezi în calea ta, să nu te dai în lături

mereu unde-i Lumina, El îți va fi alături

Dumnezeul din tine va recunoaște drumul,

iar șerpi și lighioane vor veni cu duiumul

să nu le dai crezare, dar asta știi deja

își pot lua orice formă, mai ales fața ta

îți vor aduce oglinzi-n care să te privești

și vor râde de tine când nu te recunoști

Diavolul e fățarnic, dar el nu e uman

aceasta e magia care-l face orfan

și osândit pieirii, lipsit de orice suflet

puterea ta e-n slăbiciune, durerea dintr-un rânjet

cu cioburi în ochi, cum ne naștem cu toții

tot n-au sorți de izbândă cu aleșii sorții

când sabia-ți de aur din teacă o vei scoate

vei frânge aerul, vei face din zi noapte

numai o alchimie face posibilă

tranziția din aparență spre lumea nevăzută

doar când accepți profanul, poți atinge sacrul

doar când accepți durerea, depășești simulacrul

nu îndrăznesc să cred în șerpi și lighioane

ce vor să-nghită omenirea în timp ce ea doarme

tocmai fiindcă cerul s-a lipit cu pământul

raiul și iadul sunt aici, iar arma mea – Cuvântul.

CV LITERAR

NUME: Boncea

PRENUME: Cristina Alexandra

DATA NAȘTERII: 01.01.1998

LOCUL NAȘTERII: Tg-Jiu

DOMICILIU ACTUAL: Brașov

E-MAIL: cristina98b@yahoo.com

SITE: http://cristinaboncea.com

OCUPAȚIE: – Absolventă a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București

– Traducător literar autorizat engleză-română din anul 2018

STUDII: Școala primară și gimnazială (2004-2012): Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Tg-Jiu

Liceu (2012-2016): Colegiul Național Ion Luca Caragiale din București, profilul filologie bilingv. Germană

Facultate (2017-2020): Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din București, specializarea Filosofia Culturii

DEBUT LITERAR: Romanul “Octopussy” publicat în anul 2015 la Editura Herg Benet din București

ALTE ROMANE PUBLICATE: – “Becks merge la școală” (2016); “Antidotul” (2016) la Editura Herg Benet din București; “Mi-ai promis că vom muri împreună” (2018) la Editura Shah Publishing din București; “Evadare din Insula Libertății” (2021) la Editura Librarus Publishing din București

ALTE SCRIERI: Nuvele: “Orbire în Tg-Jiu” (2014) publicat în Revista de Suspans (https://revistadesuspans.ro/proza/orbire-tg-jiu/), “Pițicurvă în Kanajambe” (2014) și ”Ultraviolence” (2014) publicate pe Wattpad (https://www.wattpad.com/user/CristinaBoncea)

Articole: Hyperliteratura (https://hyperliteratura.ro/author/cristinaboncea/)

MENȚIUNI: romanul “Becks merge la școală” folosit ca bibliografie pentru articolul “Queer Romanian Literature A Selection of Gay and Lesbian Characters from the 20th Century to the Present” scris de Ramona Dima în 2018 (http://www.lambdanordica.se/wp-content/uploads/art6.pdf)

CRITICĂ: „După ce a stârnit controverse aprinse cu debutul ei, Octopussy, Cristina Boncea nu s-a mulțumit doar să stea pe margine și să privească, ci a dus povestea mai departe, în stilul ei deja bine conturat, fără compromisuri: Becks merge la școală este și mai îndrăzneață, și mai șocantă pentru ipocriți, cu umor și mesaj pe care va trebuie să le descoperiți cu fiecare pagină. În romanele Cristinei nu găsești nimic din ce e superficial, ușor, la îndemână pentru toată lumea, ci dimpotrivă – găsești excepțiile, renegații, pe cei diferiți, neîncadrați în tipare. Sunt despre libertate, până la urmă. Libertatea pe care nu o vei găsi niciodată ascultând de ceilalți. Nu sunt doar cărți pentru adolescenți, sunt pentru oricine crede că literatura trebuie să-ți spună adevăruri, nu să te consoleze cu minciuni confortabile.” – Cristina Nemerovschi

„S-a născut un stilist. Să mai treacă zece ani și veți avea un romancier de mare talent. De îndată ce fata noastră va trece de etapa “Șocăm și noi ceva azi?”, va fi unul dintre cei mai tari prozatori pe care îi veți citi vreodată.

Între timp, citiți Octopussy. Citiți-l fără să pretindeți perfecțiune, citiți-l cu indulgența adultului care încurajează un copil năucitor de talentat. Nu vă ofuscați de scenele erotice care ating cota maximă de trolling literar; amintiți-vă cum mințeați la 16 ani că vă futeți cu Maria și cu Roxana, în timp ce voi erați virgini cu caș la gură. De mult n-am văzut atâta talent brut. Aștept cu interes să se cizeleze.” – Lorena Lupu