De ce sunt nihilist

de Ștefan Bolea

Chiar așa, de ce? Și de ce ai fi și tu?

Pentru că am încercat să fiu existențialist, iar „pardoseala” sensului s-a prăbușit. Nu îmi amintesc dacă am căzut ori am sărit în abis. Un nihilist este un existențialist pentru care finitudinea e piatra unghiulară – un existențialist turbat.

Pentru existențialist, moartea e văzută din perspectiva vieții: mortalitatea ne face să trăim plenar. Moartea ne trezește la existența autentică, pentru că, de cele mai multe ori, trăim ca zombies amorțiți prinși în ciclul/circul cotidian muncă-distragere-somn. Pentru nihilist, viața e văzută din perspectiva morții: mortalitatea elimină sensul dintr-o viață potențial plenară. De ce m-aș strădui să devin cineva când și cei excelenți sunt pre-cadavre? De ce ar trebui să iubesc existența, când ea ia sfârșit, când însăși Ființa e putrefacție?

Hai să facem un chestionar. Alege-ți otrava.

Dacă am bate în morminte şi i-am întreba pe morţi dacă ar dori să reînvie, ei ar scutura din cap. (Lumea ca voință și reprezentare, II, §41)

Ați zis voi unei plăceri vreodată – Da? O, dragi prieteni, atunci ați zis Da oricărei dureri […] Căci plăcerea vrea – eternitate? (Zarathustra, IV, „Cântecul beat”)

Schopenhauer susține că, de-am bate la lespedea mormintelor pentru a oferi morților viața, ar refuza cu toții. Cred, dimpotrivă, că de bucurie ar muri încă o dată. (Lacrimi și sfinți)

Dacă ai selectat (2), probabil că ești existențialist. (1) – probabil că nihilismul (pasiv) ți se potrivește. (3) – ai putea fi un nihilist/existențialist fericit.

Să îți amintesc că sensul e defunct. Și ce dacă? Poți fi un nihilist hedonist. Poți fi un nihilist stoic care vrea multe de la viață sau un meontolog sceptic. Poți fi un (nihilist anti-) nihilist, care venerează viața în timp ce explorează estetismul thanatic. Gândește-te la asta: dacă și Schopenhauer/Nietzsche/Cioran ne văd în oglinda lor, nu doar invers?

* Eseul face parte dintr-un proiect pe Cioran susținut de un grant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, CNCS–UEFISCDI, număr de proiect PN-III-P1-1.1-PD-2021-0624, în cadrul PNCDI III.

