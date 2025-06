poeme de Audre Lorde

traducere & prezentare de Ioana Grințescu

Audre Lorde (1934-1992) a copilărit la New York și a urmat cursurile Universității Columbia. Poezia ei s-a remarcat prin memorabila dimensiune activistă, atitudine pe care Lorde și-a asumat-o, opera ei devenind una dintre cele mai reprezentative pentru feminismul intersecțional în literatură. Pe lângă alte scrieri, a publicat două volume de poezie intitulate The First Cities (1968) şi Cables to Rage (1970). S-a stins din viață în 1992, însă poezia ei de o sinceritate dezarmantă continuă să fie și astăzi un reper în literatură.

Cine a spus că-i simplu

Copacul furiei are atât de multe rădăcini

că uneori ramurile se frâng

înainte să rodească.

În fast-food la Nedicks,

femeile se adună înainte de marș

vorbind despre fetele dubioase

pe care le angajează ca să aibă timp liber.

Un casier aproape alb îl ignoră

pe un om de la coadă și le servește întâi pe ele,

dar doamnele nu observă și nici nu-și refuză

micile plăceri care le țin captive.

Dar eu, prizonieră în oglinda mea

și în patul meu,

văd motivații atât în culoare

cât și în sex

și stau aici întrebându-mă

care din mine va supraviețui

tuturor acestor libertăți.

Acasă la zeița Yemanjá

Mama avea două fețe și o tigaie

în care pregătea transformarea fiicelor ei

în fete

înainte să ne gătească cina.

Mama avea două fețe

și o oală spartă

în care își ascundea fiica perfectă

care eu nu eram.

Eu sunt soarele și luna și tânjesc veșnic

după ochii ei.

Port în spate două femei

una întunecată și pătrunzătoare și ascunsă

în dorințele de fildeș ale celeilalte

mame

palidă ca o vrăjitoare

dar statornică și familiară

îmi aduce pâine și groază

în somn

sânii ei sunt uriașe ancore captivante

în furtuna de la miezul nopții.

Toate acestea au fost

înainte

în patul mamei mele

timpul nu cunoaște direcție

nu am frați

iar surorile mele sunt nemiloase.

Mamă am nevoie

mamă am nevoie

mamă am nevoie de negura ta acum

așa cum pământul are nevoie de ploaie în august.

Sunt

soarele și luna și tânjesc veșnic

după lama ascuțită

unde ziua și noaptea se vor întâlni

și nu vor deveni

una.

Litania supraviețuirii

Pentru aceia dintre noi care trăiesc la țărm

aflați la marginile constante ale deciziei

esențiali și singuri

pentru aceia dintre noi care nu își pot îngădui

visele trecătoare ale alegerii

care iubim în pragul ușii la venire și la plecare

în orele dintre dimineți

privind înăuntru și în afară

atât înainte cât și după

în căutarea unui acum ce poate naște

forme de viitor

ca pâinea în gura copiilor noștri

așa încât în visele lor să nu apară niciodată

moartea viselor noastre.

Pentru aceia dintre noi

marcați de semnul fricii

ca o cicatrice în mijlocul frunții

învățați să ne temem încă de la sânul mamei

căci cu ajutorul acestei arme

cu iluzia aceasta a unui stil de viață stabil

sperau cei cu pasul greu să ne reducă la tăcere

Pentru noi toți

există acest moment și acest triumf

Noi nici nu ar fi trebuit să supraviețuim.

Iar când răsare soarele ne temem

că nu va rămâne mereu pe cer

când soarele apune ne temem

că nu va mai răsări în zori

când avem burta plină ne temem

de indigestie

când avem stomacul gol ne temem

că nu vom mai mânca iar niciodată

când suntem iubiți ne temem

că dragostea va dispărea

când suntem singuri ne temem

că nu va mai fi dragoste niciodată

iar când vorbim ne temem

că vorbele noastre nu vor fi auzite

sau binevenite

dar când suntem tăcuți

tot ne temem

Așa că e mai bine să vorbim

amintindu-ne

că nici nu ar fi trebuit să supraviețuim.