poeme de Martín Espada

traducere & prezentare: Monica Manolachi

Martín Espada (născut în 1957, în Brooklyn, New York) este unul dintre cei mai importanți poeți americani contemporani de origine portoricană, cunoscut pentru modul cum transformă poezia într-un instrument de justiție socială. Fiu al unui fotograf și activist portorican pentru drepturi civile, Espada a crescut într-un mediu în care dominau conștiința socială și lupta împotriva discriminării. Înainte de deveni profesor universitar, a fost avocat pentru persoane cu venituri reduse, experiență care i-a marcat pregnant viziunea poetică. Volumele sale, premiate de-a lungul timpului, abordează teme ca migrația, rasismul, memoria colectivă și demnitatea umană. În prezent, predă literatură la Universitatea din Massachusetts Amherst, unde sprijină formarea unor noi generații de scriitori. Prin versurile sale, Espada îmbină intimismul cu forța istoriei și activismul social.

Lecție revoluționară de limba spaniolă

De fiecare dacă când

mi se pronunță numele greșit,

vreau să-mi cumpăr un pistol de jucărie,

să-mi pun ochelari de soare negri,

să-mi trag bereta într-o parte,

să-mi pieptăn barba ascuțit,

să deturnez un autobuz plin

cu turiști republicani

din Wisconsin,

să-i forțez să scandeze

lozinci anti-americane

în spaniolă

și apoi aștept

să vină echipa de băieți bilingvi

de la intervenții speciale,

să aterizeze cu elicopterul

și să mă roage

să fiu rezonabil.

Iubitul meu gândac

În vara în care am dormit

pe canapeaua luată de la JC,

umblau gândacii

printre firele

periuței mele de dinți,

năvăleau gândacii

din boxele stereo

ale casetofonului.

Am aprins lumina

în bucătărie noaptea

și am dat de Convenția

Națională Republicană

a gândacilor,

cursa Indianapolis 500

pentru gândaci.

Într-o noapte am visat

un gândac uriaș,

s-a aplecat asupra mea,

mi-a atins fața

cu antene blânde

și mi-a șoptit te iubesc.

M-am trezit dându-mi palme,

m-am holbat prin întuneric

ore în șir, mi-am dat seama

că nu era decât un vis:

gândacul

nu mă iubea cu adevărat.

Tatăl meu, o chitară

Cardiologul i-a prescris

un nou medicament

și l-a bătut pe tata la cap

să nu mai muncească,

dar tata i-a spus: nu pot,

nu mă lasă proprietarul.

Pastilele pentru inimă

par niște zaruri în mâna lui tata,

jucător care are nevoie de bani

până la întâi ale lunii.

În noaptea când i-a murit mama

departe, în Puerto Rico,

tata s-a ridicat brusc din pat,

îi bubuia inima

ca pumnii cuiva într-o ușă,

venit cu somație de evacuare.

Câteva minute mai târziu,

a bolborosit telefonul

aducând vestea decesului.

Uneori visez

că tata este o chitară,

cu o gaură în piept

unde muzica palpită

între degetele mele.

Bătăușul

Boston, Massachusetts, 1987

În sala de festivități a școlii,

statuia lui Theodore Roosevelt

pare nostalgică

după războiul dintre spanioli și americani,

fiecare pumn tânjește după o sabie

sau după frâiele unor cai cu priviri chinuite

sau după un podium zăngănind de discursuri

proslăvind malaria cuceririi.

Dar acum școala Roosevelt

se numește Hernández.

Puerto Rico l-a invadat pe Roosevelt

cu armata sa de copii care cântă în spaniolă

pe coridoare,

copii ca ciocolata care devorează

proviziile de la cantină,

copii care îi pictează pe strămoșii taíno

sărind despuiați pe fresce.

Roosevelt e înconjurat

de toate fețele

pe care le-a respins odinioară cu ură eugenică,

zicându-le corcituri, cu pielea de o rasă,

iar părul și pomeții de altă rasă.

Pe vremuri, pușcașii marini mărșăluiau

prin jurnalele de știri din imaginația lui;

acum, copiii pun la cale

cum să-i dea cu graffiti multicolor

pe mustața victoriană

și pe monoclu.