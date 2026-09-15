Announcement: EgoPHobia #91 — sumar

~ editorial
>>> Ștefan Bolea – Residue
~ articole
>>> Sorin-Mihai Grad – … [rubrica “egoZaur”]
>>> Mihai Bogdan Lupescu – „Republică bananieră” [rubrica “cuvinte afurisite”]
>>> Radu-Ilarion Munteanu – Câte ceva despre WW II [rubrica “pricinaşul de serviciu”]
~ critică
>>> Alexandra Medaru – Stephen King – “Cimitirul animalelor” [rubrica “arena culturală: cartea & filmul”]
~ poezie
>>> Walt Whitman – poeme [traducere & prezentare: Vlad Radu]
>>> Jenny Mitchell – poeme [rubrica “egoRainbow”] [traducere & prezentare: Monica Manolachi]
>>> Laurel Blossom – poeme [traducere & prezentare: Anca Matei]
>>> Linda Gregg – poeme [traducere & prezentare: Adriana Șerban]
>>> Ladislau Voutcaris – poeme
~ proză
>>> Rodica Bretin – Artemiza
>>> Lucia Eniu – Apple Ida [fragment de roman]
>>> Laura Galic – Recalibrare
~ filosofie
>>> Ana Bazac – Epistemologia poeziei: mai degrabă din punctul de vedere al conținutului, decât al formei
>>> Marius-Iulian Stancu – Cărări ce duc înspre zei
>>> Oliviu Crâznic – Despre Libertate
~ English
>>> James G. Piatt – poem
>>> Mykyta Ryzhykh – poems
>>> N.T. Chambers – poems
>>> Douglas Young – A Whole Fine Mess of Personal Chauffeurs
>>> Kenneth M. Kapp – Three Vignettes
>>> Jim Murdoch – poems
>>> Bill Tope – Sally
>>> Kenneth M. Kapp – Squish
>>> Jonathan Ferrini – What the War Gave Back
>>> Zygmunt Nowak Solinski – Penguin
>>> Thomas Dierckx – Mailstrom
>>> Julian Gallo – The Silence
>>> Partha Sarkar – poems
>>> Uğur Olgar – poems
>>> Tushar Sen – poems