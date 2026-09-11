poeme de Laurel Blossom

traducere & prezentare de Anca Matei

Laurel Blossom (n. 1943, Washington, D.C.) este o poetă americană, cunoscută pentru poezia sa directă, narativă și adesea ironică. A debutat cu volumul Any Minute (1979), urmat de What’s Wrong, The Papers Said, Wednesday: New and Selected Poems, Degrees of Latitude și Longevity. În 2020 a publicat Un-, o carte de poeme în proză inspirate de figurile anonime din filmele acvatice ale anilor 1950. A alcătuit și antologii precum Splash! Great Writing About Swimming (1996) și Lovely Village of the Hills: Twentieth Century Edgefield Poetry (2007). Ca poetă laureată a orașului Edgefield din South Carolina, între 2015 și 2017 a inițiat proiecte de promovare a poeziei în spațiul public și a susținut activități dedicate tinerilor și comunității locale.

Balonul roșu se înalță

Ți l-am legat de încheietură

cu o frumoasă fundă roz, desprinsă

la prima adiere a vântului.

Îmi pare rău.

Am sărit să-l prind, dar era prea târziu.

A zburat departe.

Încă părea mare și aproape îl puteai atinge.

Ca o inimă.

Privește, am spus.

Ți-ai mijit ochișorii.

Balonul părea fericit, luându-și

la revedere.

Cerul e foarte înalt azi, am spus.

Roșul a devenit negru, o bulină.

Apoi gata. Ne uitam la el

chiar dacă nu puteam

să-l mai zărim deloc.

Chiar și după aceea.

Normal

Mai târziu, acasă, am băut

cocktailuri și cina a fost rece.

Au trecut anii. Am uitat

salonul funerar de mahon,

albul trup întins înăuntru

nu a mai urlat, am uitat

cum a fost închis sicriul.

Treptat, lucrurile au început

să revină la normal.

Sub lumina blândă

și constantă a becului electric,

ne punem băuturile

pe măsuța de cafea din mahon;

le ridicăm. Se face curent,

dar lumânările și-au pierdut

semnificația, iar de zgomotul

traficului de pe stradă

nu mai pomenește nimeni.

Capcană

Ca plumbul.

S-au făcut pregătirile, cercetarea

s-a încheiat, inclusiv documentarea temeinică

a istoriei și a circumstanțelor acestui proiect.

Preșul de la intrare e afară, cu partea bună în sus.

Soarele strălucește.

Am așa un sentiment.

Vecinii nu mi se par de încredere.

Dacă mă întrebi, sunt mari șanse să se revolte, să se mute,

să nu-și joace rolul care le-a fost dat.

Au fost invitați. Eu sunt acasă. Astăzi.

Nu văd nicio perdea mișcându-se.

Tu intri,

Ud leoarcă. De parcă abia găleata de deasupra

ușii

ți-ar fi spus că avem o problemă. Te urăsc.

Tu nu râzi. Te urăsc.

Nu pot să cred că următorul lucru pe care-l faci

e să-ți torni de băut.

Cap sec.

Cojile de banană nu par să te deranjeze,

patinele copiilor, tortul zburător. Asta-i grav.

De când ai ajuns aici, te fac în toate felurile.

apa ți se prelinge pe gât, ai hainele distruse.

Ce trebuie să fac ca să te provoc?

Cum poți sta acolo, șiroind?