(egoZaur)

de Sorin-Mihai Grad

Trei sute șaptezeci și nouă de materiale semnate de optzeci și opt de autori diferiți au sosit pe adresa redacției pe parcursul primelor unsprezece luni ale acestui an și au intrat în calcul pentru publicarea în cele patru numere EgoPHobia din 2018. Ce am selectat puteți citi în EgoPHobia #53, EgoPHobia #54, EgoPHobia #55 și desigur EgoPHobia #56. Le mulțumim tuturor celor care ne-au trimis texte și sperăm vă ne vor onora cu încrederea lor și în viitor, chiar dacă mesajele de răspuns din partea redacției au început cu „ne pare rău…”.

A fost un an neobișnuit pentru revista noastră, primul după cel în care a fost fondată în care a apărut la intervale fixe (următorul va apărea în 15 martie 2019!), dar și primul în care secțiunea „invitat” a fost absentă din sumar. Am câștigat noi colaboratori, am primit noi impulsuri și ne străduim să lăsăm influențați de noi idei. Urmează anul EgoPHobia în care va împlini cinsprezece ani de apariție neîntreruptă și mergem mai departe optimiști. Dar și cu o doză de tristețe realizând că am rămas probabil singura revistă literară online apărută în prima decadă a acestui mileniu care-și continuă drumul.

A fost și pentru mine un an mai altfel decât cei care l-au precedat. Din păcate am reușit să scriu mult mai puțin decât mi-am dorit și, oarecum paradoxal, cel mai citit și comentat text de-al meu din EgoPHobia nici măcar nu îmi aparține în întregime. Pe de altă parte în 2018 mi-a apărut primul roman (din care ați putut citi câteva fragmente în revista noastră în anii trecuți: [1], [2], [3]), așa că nu prin neîmpliniri îmi va rămâne în istorie.