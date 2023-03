poeme de Langston Hughes [III]

(egoRainbow)

traducere & prezentare: Monica Manolachi

Langston Hughes (1901-1967) este unul dintre reprezentanții de marcă ai mișcării literare Renașterea Harlemului, activă în New York în primele decenii ale secolului XX. Este primul poet afro-american care s-a impus pe scena literară dominată de scriitori albi prin crearea unui stil poetic influențat de muzica de jazz. Nu a fost doar un poet de lume, întotdeauna la curent cu pulsul zilei, ci și dramaturg, prozator și eseist de seamă, ceea ce i-a permis să-și câștige existența din scris. Opera sa reflectă viața omului simplu și limbajul colocvial din cele mai sărace medii. Crescut într-o familie disfuncțională, Hughes a trăit de timpuriu sentimentul dezrădăcinării și tensiunea apartenențelor multiple. Poezia i-a fost mereu colac de salvare. Prezența sa în literatura internațională a avut și are rolul de a crea adevărate punți interculturale. A scris în tren sau pe vapor, călătorind dintr-un oraș în altul, dar și de pe un continent pe altul. Poeziile de mai jos sunt extrase din The Collected Poems of Langston Hughes (1994).

Negrul vorbește despre râuri

Pentru W. E. B. DuBois

Cunosc râurile.

Cunosc râurile vechi de când lumea, mai vechi decât

fluxul sângelui omenesc prin venele omenești.

Sufletul mi s-a adâncit la fel ca râurile.

M-am scăldat în Eufrat în zorii istoriei.

Am ridicat o colibă pe Congo și mi-a cântat să adorm.

Am privit Nilul și i-am înălțat piramide pe mal.

Am auzit cântecele de pe Mississippi când Lincoln

a venit la New Orleans și-am văzut cum pieptul

întunecat i se face auriu la apusul soarelui.

Cunosc râurile,

Râuri antice și triste.

Sufletul mi s-a adâncit la fel ca râurile.

Sudul

Ce leneș e Sudul și cum se amuză,

Cu sânge pe fiecare buză.

Fața însorită a Sudului,

De fiară vânjoasă,

Cu minte puțină.

Sudul cu minte de copil

Scurmă în cenușa focului stins

După oase de negru.

Bumbac și lună,

Căldură, pământ, căldură,

Cerul, soarele, stelele.

Sudul cu parfum de magnolie.

Frumos ca o femeie,

Seducător ca o târfă cu ochii negri,

Pasională, nemiloasă,

Cu buzele dulci, sifilitică –

Așa este Sudul.

Iar eu, care sunt negru, aș iubi-o,

Dar ea mă scuipă în față.

Iar eu, care sunt negru,

I-aș aduce multe daruri scumpe,

Dar ea îmi întoarce spatele.

Așa că merg spre Nord –

Nordista cu chip de piatră –

Fiindcă ea, se spune,

Este o iubită mai blândă.

Și în casa ei copiii mei

Vor scăpa de farmecele Sudului.

Dumnezei

Dumnezeii de fildeș,

Dumnezeii de abanos,

Dumnezeii de diamant și de jad

Stau tăcuți pe rafturi în temple,

În timp ce oamenilor

Le este teamă.

Și totuși,

Dumnezeii de fildeș,

Dumnezeii de abanos,

Dumnezeii de diamant și de jad

Sunt niște marionete absurde,

Pe care oamenii înșiși

Le-au creat.

Minele din Johannesburg

În minele din Johannesburg

Sunt 240.000

De muncitori africani aborigeni.

Ce fel de poem

Ai putea

Scoate din asta?

240.000 de aborigeni

Trudind

În minele din Johannesburg.

Blues pentru băiatul sărac

Când eram acasă,

Soarele părea aurit.

Când eram acasă,

Soarele părea aurit.

De când m-am dus în nord,

Lumea toată s-a răcit.

Eram băiat bun,

Nu făceam niciodată rău.

Eram băiat bun,

Nu făceam niciodată rău,

Dar lumea aceasta e tristă

Și drumul e lung și greu.

M-am îndrăgostit de-o fată,

Ziceam că-i bună de iubit.

M-am îndrăgostit de-o fată,

Ziceam că-i bună de iubit.

Mi-a mâncat toți banii

Și mai că am înnebunit.

Trist, ce trist,

E dimineață și-s pierdut,

Trist, ce trist,

E dimineață și-s pierdut,

Așa de trist, ce trist,

Mai bine nu m-aș fi născut.

Dreptate

Dreptatea aceea este o zeiță oarbă,

Ceva de care noi, negrii, ne ferim.

Bandajul ascunde răni putrede,

Poate, odinioară, ochi de heruvim.

