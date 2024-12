șapte poeme, șapte autori

Oda bârfelor

de Safia Elhillo

traducere & prezentare: Elena Ștefania Dogaru

am fost crescută de femei singure unele

dintre ele fiind soții altele cu

fum de țigară în loc de soți toate singure

mirosind a ceapă & lapte toate mame

unele dintre ele de copii altele de nume vechi

fete fantomă trăindu-și viața doar pe jumătate

o viață departe în locul lor vase de cupru

brățări împinse sus pe braț unghii cărămizii

de la henna frământând carne crudă cu sare

și coriandru cu buza de sus transpirată

de la abur ceai slab părul desprins

căzut pe ceafă zeițele mele fiecare

lovind cu tocul gros al sandalei lemn

de santal & oud șifon în culori aprinse înfășurat

în jurul capului cafea în porțelanuri de zestre

biscuiți cu unt pe farfurie pictată firimituri

suspendate în ceșcuțe de espresso & le auzi

cum încep am auzit lumea spune

am văzut cu ochii mei fata lu’ [ ]

ce scandal dar purta [ ]

& nu purta [ ] dacă-ți poți imagina

o rușine o rușine

#

Safia Elhillo este o poetă americană musulmană, de origine sudaneză, născută în 1990. Poezia ei, inspirată de experiența în diaspora, este apreciată pentru explorarea identității, dezrădăcinării și memoriei culturale. Volumele sale de succes, printre care The January Children (2017) și Girls That Never Die (2022), abordează teme cum ar fi apartenența, feminitatea și traumele intergeneraționale. Câștigătoare a mai multor premii și beneficiară a numeroase burse literare, vocea lui Elhillo continuă să rezoneze în poezia contemporană.

#

Unt

de Andrea Cohen

traducere & prezentare: Ilinca Ibănescu

Nu am văzut niciodată țara

tuturor posibilităților, dar la

bâlciul din Iowa am zărit

o vacă făcută din unt.

Trăia după o vitrină,

într-o cameră înghețată, sub reflectoare.

Am stat la rând așa cum se stă

lângă un sicriu la o înmormântare.

Era așa de trist: o vacă de unt

fără un vițel de unt. Alături am văzut

o motocicletă de unt, în mărime

naturală, o completare mecanică.

Am crezut că vacii i-ar fi plăcut să se dea cu ea.

Nu conduci o motocicletă, ci te dai cu ea.

Dar nu și dacă ești o vacă de unt, nu

și dacă ești o vacă de unt care a văzut, dacă

nu țara tuturor posibilităților, măcar țara

laptelui și ai locuit acolo.

A avut o durată scurtă de viață vaca asta de unt.

Înainte să moară, m-am uitat

adânc în ochii ei de unt. Mi-a văzut

sufletul de unt. Aș fi putut

să plâng sau să mă întind pentru nimeni

în mod special, pe o felie uscată de pâine prăjită.

#

Andrea Cohen este o poetă și profesoară americană, cunoscută pentru poeziile pline de sensibilitate și lirism. S-a născut în 1962 în New York și și-a construit o carieră literară remarcabilă. Poezia sa abordează teme precum natura, iubirea, memoria și complexitățile relațiilor umane. Cohen este autoarea mai multor colecții de poezie, printre care The War in the Garden (2000), Feral (2014) și Nightshade (2018). Scrierile sale au fost apreciate pentru profunzimea emoțională și capacitatea de a surprinde atât latura personală, cât și universalitatea experienței umane. Andrea Cohen predă scriere creativă și este editoare la mai multe reviste literare.

#

În mijlocul cinei

de Chris Abani

traducere & prezentare: Alexandra Frigioiu

mama a pus jos cuțitul și furculița,

și-a scos verigheta din locul obișnuit,

așezând-o contemplativ pe degetul

mijlociu. Gestul a fost atât de natural,

de delicat, că aproape nici nu l-am observat.

Cinci ani, a spus ea, cinci ani, o dată pe săptămână,

i-am scris tatălui tău câte o scrisoare. Și am așteptat

până când timpul mi s-a făcut cenușă pe limbă.

Nici măcar o scrisoare înapoi, nici măcar un bilețel.

A oftat, zâmbind ușurată. Costița

asta-i foarte fragedă, nu-i așa? mi-a zis.

#

Christopher Abani este romancier, poet, eseist, scenarist şi dramaturg american de origine nigeriană. Face parte din noul val de scriitori care îşi doresc să transmită vorbitorilor de limba engleză un crâmpei din experienţele celor născuţi şi crescuţi în comunitatea africană. Este autorul unei colecţii impresionante de volume de poezie şi a publicat eseuri în reviste celebre precum The New York Times şi The Oprah Magazine. Abani şi-a început cariera de scriitor la 15 ani, cu nuvela „Masters of the Board”, un thriller care abordează situaţia politică de la acea vreme din Nigeria. Din cauza acestei nuvele a fost încarcerat, fiind suspectat că ar fi susţinut o organizaţie care milita pentru răsturnarea guvernului. De-a lungul carierei a fost închis de nenumărate ori pentru scrierile cu caracter politic, anti-guvern, iar mai apoi exilat în Marea Britanie. Ȋn urma stabilirii în Statele Unite ale Americii, cariera sa a înflorit.

#

Din flori

poem de Li-Young Lee

traducere & prezentare: Christiana Gabăr

Din flori se ivește

această pungă de hârtie cu piersici,

pe care le-am cumpărat de la băiatul

din intersecție, unde ne-am întors

ghidați de plăcuțe cu Piersici.

Din ramuri grele, din mână în mână

și din prietenoasa întovărășire din cutii

se revarsă nectar la margine de drum, piersicile

zemoase, pe care le mâncăm cu tot cu coaja prăfuită,

de acolo vine praful familiar al verii, de pe limbă.

O, să punem în noi ceea ce iubim,

să purtăm în noi o livadă, să mâncăm

nu doar coaja fructului, ci și umbra,

nu numai dulceața, ci și zilele, să simțim

rodul în mâini, să-l adorăm, apoi să mușcăm

din bucuria rotundă a piersicii.

Sunt zile în care trăim

de parcă moartea nu ar exista

undeva în apropiere, din fericire

în fericire în fericire, din aripă în aripă,

din floare în floare spre

imposibila floare, dulcea imposibila floare.

#

Li-Young Lee este un poet american de origine indoneziană, cunoscut pentru opera sa lirică și introspectivă, care explorează teme ca familia, identitatea, iubirea și spiritualitatea. Născut în 1957 în Jakarta, din părinți chinezi, familia sa a fugit de persecuția politică, stabilindu-se în cele din urmă în Statele Unite în 1964. Volumele sale de poezie, inclusiv Rose (1986) și The City in Which I Love You (1990), sunt apreciate pentru profunzimea emoțională și imaginile vii. Poezia lui îmbină experiențele de imigrant cu narațiuni universale pline de sensibilitate.

#

Ceapa călătoare

poem de Naomi Shihab Nye

traducere & prezentare: Georgiana Mariana Calciu

„Se crede că ceapa este originară din India. În Egipt, era o plantă venerată, dar încă nu am reușit să aflu de ce.

Din Egipt, ceapa a ajuns în Grecia, apoi în Italia, de unde s-a răspândit în toată Europa.”

[Better Living Cookbook]

Când mă gândesc cât de departe a călătorit ceapa

doar ca să ajungă în tocana mea de azi, aș putea

să îngenunchez și să laud

toate micile miracole uitate,

foșnetul cojii crăpate de pe marginea chiuvetei,

straturile perlate în perfectă armonie,

modul în care cuțitul pătrunde în ceapă,

iar ceapa se desface pe tocător,

o istorie dezvăluită.

Și nu aș certa niciodată ceapa

pentru că provoacă lacrimi.

E bine când lacrimile curg

pentru ceva mic și dat uitării.

Uite cum stăm noi la masă și mâncăm,

comentând textura cărnii și mirodeniile,

dar niciodată și transparența cepei,

acum întreagă, acum tăiată,

sau tradiționala ei carieră onorabilă:

aceea de a dispărea

de dragul altora.

#

Naomi Shihab Nye este o poetă, eseistă și scriitoare palestiniano-americană născută în 1952, cunoscută pentru explorarea unor teme precum identitatea, apartenența și conexiunile interculturale. Opera sa reflectă o sensibilitate profundă față de detaliile vieții de zi cu zi, împletite cu influențe din moștenirea sa arabă și experiențele personale. Prin poezie, Nye îi invită pe cititori să contemple frumusețea ascunsă în lucrurile obișnuite și să aprecieze relațiile umane, construind punți între lumi aparent diferite. Poemul de mai jos face parte din volumul Words Under the Words: Selected Poems (1995).

#

La cules de mure

poem de Seamus Heaney

traducere & prezentare: Narcisa Bleau

La sfârșit de august, după ploi grele și soare

Timp de o săptămână întreagă, se coceau murele.

Mai întâi, era doar una, un ghemotoc purpuriu și lucios

Printre altele roșii, verzi, tari ca niște noduri.

O mâncai pe prima și avea pulpa dulce

Ca vinul îngroșat: era în ea sângele verii

Care îți lăsa pete pe limbă și chef

De cules. Apoi se înnegreau cele roșii și foamea aceea

Ne purta cu bidonașe de lapte, cutii de mazăre și borcane de gem

Pe unde ne zgâriau mărăcinii și iarba umedă ne albea ghetele.

Treceam pe lângă fânețe, lanuri de porumb și rânduri de cartofi

Și culegeam până când ni le umpleam pe toate,

Până când se acoperea fundul zăngănitor

Cu cele verzi, iar deasupra, boabele mari și negre sclipeau

Ca o grămadă de ochi. Ne usturau mâinile

De la spini, aveam palmele lipicioase ca Barbă Albastră.

Strângeam murele proaspete în grajd,

Dar când se umplea covata, găseam mucegai,

Cenușiu ca blana de șobolan, năpustit asupra prăzii noastre.

Și sucul mirosea urât. Odată culese,

Fructele fermentau, pulpa dulce devenea amară.

Îmi venea mereu să plâng. Nu era corect

Ca toate minunile astea de recipiente să miroasă a putregai.

Speram în fiecare an să reziste. Știam că nu se poate.

#

Seamus Heaney (1939-2013) este recunoscut drept unul dintre marii poeți ai secolului XX. Născut în Irlanda de Nord, este autorul a peste douăzeci de volume de poezie și critică literară. Ca traducător, este cunoscut mai ales pentru traducerea poemului Beowulf, care revitalizează textul original prin utilizarea limbii engleze moderne. A primit numeroase premii pentru contribuțiile sale literare, cel mai important fiind Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1995.

#

Nu mai avem mult de iubit

poem de Tennessee Williams

traducere & prezentare: Maria-Talida Izdrăilă

Nu mai avem mult de iubit.

Lumina nu rămâne.

Lucrurile fine sunt cele

pe care le punem deoparte.

Hainele aspre sunt cele

pe care le purtăm de obicei.

Te-am privit în liniște

cum te piepteni.

În această liniște intimă,

vagă și primitoare.

Aș fi putut, dar nu am îndrăznit

să te ating pe braț.

Aș putea, dar aleg să nu

străpung statornicia momentului.

(Chiar și cea mai slabă șoaptă

ar părea un țipăt strident.)

Așa trec și clipele, de parcă

ar vrea să mai stea.

Nu mai avem mult de iubit.

O noapte. O zi…

#

Tennessee Williams (1911–1983) a fost un dramaturg și poet american, recompensat de două ori cu Premiul Pulitzer pentru teatru. Opera sa, adesea autobiografică, abordează fragilitatea umană și conflictele identitare. Deși este cunoscut mai ales pentru piese de teatru ca Menajeria de sticlă (1944), Un tramvai numit dorință (1947) și Pisica pe acoperișul fierbinte (1955), Williams a fost și un poet prolific. Poezia sa reflectă aceeași intensitate lirică și profunzime emoțională ca piesele, explorând teme precum dorința, alienarea și trecerea timpului. Volume ca In the Winter of Cities (1956), din care face parte poemul de mai jos, îi scot în evidență talentul poetic, îmbinând imagini vii cu teme introspective și senzuale.

###

poeziile și materialele biografice au fost traduse de studente și masterande de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, cu îndrumarea traducătoarei Monica Manolachi

șapte poeme, șapte autori