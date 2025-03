poeme de Lawrence Ferlinghetti

traducere & prezentare: Maria-Talida Izdrăilă

Lawrence Ferlinghetti este autorul a peste treizeci de cărți de poezie, dintre care amintim Poetry as Insurgent Art (New Directions, 2007), Americus, Book I (New Directions, 2004), A Far Rockaway of the Heart (New Directions 1997), and A Coney Island of the Mind (New Directions, 1958). A tradus în engleză poeziile mai multor autori străini ca Nicanor Parra, Jacques Prevert și Pier Paolo Pasolini. Pe lângă poezie, a mai scris piese de teatru și romane. În 1956, Ferlinghetti a publicat Howl and Other Poems de Allen Ginsberg, ceea ce a dus la arestare lui pe motivul difuzării de „materiale obscene”. În 1953, împreună cu Peter Martin înființează librăria City Lights în San Francisco, pentru a-și susține revista City Lights creată în același an. După câștigarea procesului cu privire la publicarea operei lui Ginsberg, atât Ferlinghetti, cât și revista sa, City Lights, devin aspecte simbolice ale mișcării Beat din America, din care fac parte și scriitorii Jack Kerouac, Gary Snyder și Kenneth Rexroth.

Spre deosebire de Dante

Spre deosebire de Dante

care a descoperit commedia

la poalele raiului

eu aș picta un alt fel

de Paradis

unul în care oamenii ar fi dezbrăcați

așa cum sunt mereu

în scene din astea

pentru că așa ar trebui să arate

un tablou cu sufletele lor

dar n-ar fi nicio urmă de înger îngrijorat dornic să le spună

cum că raiul este

cea mai bună imagine

a unei monarhii

și n-ar fi nici flăcări ale iadului

în prăpăstiile de dedesubt

pe unde voi fi pășit și eu

și nici alte altare în cer în afară de

fântânile imaginației

În vreme de revoltă, de exemplu

tocmai mi-am comandat o farfurie cu pește din locul

unde au intrat trei oameni turmentați

dar foarte frumoși

nu știu cum sau de ce am crezut

că sunt turmentați

dar erau foarte frumoși

doi bărbați și o tânără blondă

bine îngrijiți

cu haine sport de parcă

tocmai ar fi coborât dintr-un Stutz

decapotabil de epocă

și rachete de tenis și

femeia s-a dus până în capătul restaurantului

a găsit o masă liberă și

apoi s-a întors

și i-a luat și pe ceilalți doi cu ea

cu gesturi elegante

surâzându-le și

cei trei

s-au dus cu toții la masă

de parcă nu le-ar fi fost teamă

de nimeni și de nimic

în locul acela și

l-au luat în stăpânire

cu fețele lor frumoase și

domnișoara foarte drăguță

s-a așezat cu atâta nonșalanță lângă

cel mai tânăr dintre cei doi

amândoi

cu părul șaten ondulat nu foarte lung

dar tuns ca tenismenii în vogă

de la Hollywood sau cel puțin

ca turiștii dintr-un oraș mult mai

elegant decât al nostru și

erau fără îndoială mult mai chipeși

și mai bine crescuți decât oricine altcineva

de la noi

arătau de parcă erau rude

cu familia Kennedy și

era clar că nu aveau în ei

sânge indian sau etalian

iar ea

avea atâtea drumuri deschise în față

alături de cei doi bărbați

dintre care unul putea fi

fratele ei

nu mi-o puteam imagina purtând

o carabină și

își tot dădea părul din ochi

cu atâta grație

și zâmbea la amândoi

și fără vreun motiv special

pe care mi l-aș fi putut eu imagina

își mișca buzele așa de frumos

cu un surâs

la fel de frumos

am tot încercat să-mi imaginez

ce ar fi putut spune

acele buze perfecte

cu dinții aceia atât de albi

cu ochii alunecându-i din când în când

în sus și-n jos spre tejghea

unde stăteau oameni mărunți

care își luau prânzul destul de simplu

în timp ce ei trei

care ar fi putut fi oriunde altundeva

erau gata să comande

ceva special și

să mănânce acel ceva cu înghețată și

să fumeze țigări și

uite că mi-a venit peștele

rămas un pic nedezghețat

și cam de plastic dar

m-am decis să-l mănânc oricum

ea era o făptură extraordinară iar eu

mă simțeam ca Charlie Chaplin mestecându-și pantoful

atunci când ochii i-au alunecat spre mine

Cvartetul Modern de Jazz

răsuna în difuzoarele Muzak și

în alte circumstanțe

în vreme de revoltă, de exemplu

noi doi am fi avut un succes nebun

poeme de Lawrence Ferlinghetti