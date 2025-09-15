EgoPHobia #86 — sumar

~ editorial
>>> Ștefan Bolea – Anti-theos
~ articole
>>> Sorin-Mihai Grad – Lansare [rubrica “egoZaur”]
>>> Mihai Bogdan Lupescu – Horațiu Mălăele [rubrica “cuvinte afurisite”]
>>> Mihai Bogdan Lupescu – Docenți, inocenți și reticenți [rubrica “cuvinte afurisite”]
>>> Radu-Ilarion Munteanu – Concertul [rubrica “pricinaşul de serviciu”]
~ critică
>>> Ștefan Bolea – Ars moriendi, ars vivendi
>>> Ștefan Bolea – Complexul Eden
>>> Oliviu Crâznic – Ce se poate găsi în Lăcașul Întunericului [II] [rubrica “Studii fantastice”]
>>> Ana-Maria Negrilă – Povestea unei credințe [rubrica “o istorie de buzunar”]
~ poezie
>>> Martín Espada – poeme [rubrica “egoRainbow”] [traducere & prezentare: Monica Manolachi]
>>> Lena Khalaf Tuffaha – poeme [traducere & prezentare: Amira Ludwig]
>>> Noor Hindi – poeme [traducere & prezentare: Bianca Namur]
>>> Monica Manolachi – poeme [rubrica “egoRainbow”]
>>> Alina Monica Turlea – poeme [rubrica “lecturi potrivite/recomandate de Alexandra”]
~ proză
>>> Alex Șuțiu – Ochi roșii
>>> Georgiana Ilie – Rugină. Valuri
>>> Margareta Teodorescu – Până când amintirile vor dizolva timpul
>>> Mihai Pavel – La furat în Rahova
~ filosofie
>>> Ana Bazac – Vrem într-adevăr să trăim la țară?
>>> Marius-Iulian Stancu – status 3.1 [rubrica “ca prin oglindă”]
>>> Ana Bazac – Moral Anticipation
>>> Mihai Bogdan Lupescu – Adevărul cel mai mare despre răul cel mai mic [rubrica “cuvinte afurisite”]
~ English
>>> Carmen Grad – What We Made of Heavens
>>> Douglas Young – Gator Tales
>>> Kenneth M. Kapp – Selma
>>> Zygmunt Nowak Solinski – Gregory
>>> Mariia Shmeleva – It’s warmer that way
>>> Jonathan Ferrini – Mind Shaft
>>> Mykyta Ryzhykh – poems
>>> Brian Harman – poems
>>> Douglas Young – Chasing UFOs
>>> DS Maolalai – poem
>>> Ted Reilly – Hamlet: Some Moral Considerations
>>> Ted Reilly – poems
>>> Maggie Mortimer – Rubber
>>> Masimba Musodza – Somebody’s Going to Get Hurt
>>> Kenneth M. Kapp – Ecce Homo – Behold Man
>>> Jonathan Ferrini – The Bel Air inside the Bog
~ experiment
>>> Rus Khomutoff – Imagen Divina
>>> Margareta Teodorescu – Omul tăiat
~ imagini
>>> Edward Michael Supranowicz – in and out of time
>>> Edward Michael Supranowicz – no bones about it