poem de Tato Laviera

[egoRainbow]

traducere & prezentare: Monica Manolachi

Tato Laviera (1950–2013) a fost un poet și dramaturg american de origine portoricană, cunoscut pentru poezia sa vibrantă, o combinație de engleză și spaniolă, care explorează aspecte precum identitatea portoricanilor din New York, migrația și justiția socială. Volumele sale, printre care La Carreta Made a U-Turn (1979) și AmeRícan (1985), celebrează hibriditatea culturală, recuperează moștenirea africană din Caraibe și exprimă zbaterile comunităților latino din centrele urbane americane.

latero story

(colectorii de doze)

trăiesc în sec. XX și primesc ajutor social

muncesc în plus adunând conserve goale în bătaia soarelui

o slujbă inventată de legislația națională și de stat

cu scopul de a recicla conserve de aluminiu

pentru a le întoarce la consumatorii cu stomacuri

pline de acid inflamații gastrice glande pituitare

coca diet cu puține calorii

descendenți ai indigestiilor maligne cu arome

artificiale undeva în viitorul

unei celule canceroase

le culeg din tomberoane aflate în spații deschise

pline ochi cu gunoaie putrezite

scotocesc cu mâinile mele

și deschid pungi de plastic fără să știu

ce voi găsi în ele

de câteva ori pe zi dau peste ritualuri malefice

pui cu gâtul tăiat

limbi de șobolani otrăviți

salivând pe degetul meu arătător

mirosuri de mâncare putrezită de o lună

lângă diareea dintr-un pamper’s

sânge uscat cu boli infecțioase

ace hipodermice impregnate cu

urme de heroină rămase în sângele amestecat

cu grăsime vâscoasă deșeuri periculoase

dar nu pot purta mănuși de cauciuc

profitul zilnic mi-ar fi mai mic

trăiesc în sec. XX și primesc ajutor social

muncesc în plus adunând ziua conserve goale

am dat lovitura în america

poate într-o zi voi avea destulă experiență

ca să ofer asistență tehnică

altor colectori de conserve goale

mă gândesc să public

propriul meu ghid de colectare a conservelor

și să înființez un sindicat care să ofere

colectorilor servicii stomatologice

trăiesc în sec. XX și primesc ajutor social

muncesc în plus adunând noaptea conserve goale

sunt considerat un fel de expert

în colectarea conservelor în timpul paradelor de pe fifth avenue

acum îmi pot angaja muncitori cu douăzeci

și cinci de cenți pe oră salariu garantat

și cincizeci la sută din profitul de doi cenți și jumătate

pe fiecare conservă goală colectată

trăiesc în sec. XX și primesc ajutor social

muncesc în plus adunând la miezul nopții conserve goale

am devenit antreprenor

o poveste de succes americană

am angajat femei fără adăpost

să-i țină pe vânzătorii ambulanți departe de teritoriile mele

am citit într-un ghid al succesului

că pentru a mă putea îmbogăți

pentru a da lovitura

trebuie să mă sacrific

să trag tare până în zori scotocind

și mai adânc după marja de profit adusă de fiecare conservă

sunt pe drumul cel bun urc pe scara

avantajoasă a succesului

în zece ani voi renunța la ajutorul social

voi fi un om de afaceri respectabil

în curând voi fi director executiv

al unei echipe de colectori de conserve goale

cu gândul la un conglomerat de corporații

doamne binecuvântează america.

poem de Tato Laviera